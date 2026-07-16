我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸西部海岸近日疑似有2艘搭載羅興亞難民的船隻翻覆，其中一艘傳出在一周前於沿海沉沒，聯合國難民署稍早指出，相關事故與傷亡人數尚未獲得官方正式證實，但兩艘船皆處失聯狀態。根據美聯社報導，兩艘載有遭迫害的緬甸少數族裔「羅興亞人」（Rohingya）的船隻在孟加拉灣翻覆，恐已造成超過 500 人死亡。國際移民組織（IOM）與聯合國難民署（UNHCR）在一份聯合聲明表示，初步資訊顯示，這兩艘船於 6 月下旬駛離緬甸西部的若開邦（Rakhine State），船上大多為羅興亞籍乘客，其中部分人員是從鄰國孟加拉境內的難民營跨境前來搭船。第一艘船載有約 250 人，在出發後不久便失去聯繫；第二艘船載有 280 人，被認為已於 7 月 8 日在緬甸伊洛瓦底省（Ayeyarwady）沿海沉沒。聯合國難民署與國際移民組織在聲明中表示：「雖然相關事故與傷亡人數尚未獲得官方正式證實，但我們對於可能發生的慘重人命傷亡深感憂慮」近年來，成千上萬的羅興亞人為了逃離緬甸以及孟加拉環境惡劣的難民營，紛紛選擇出海。然而，他們通常會避開每年此時搭船，因為此時季風頻繁，海上風浪極為危險。兩家聯合國機構在聲明中特別指出，近期該地區的暴雨和洪澇災害，讓此類海上航行面臨更高的風險。目前，約有 120 萬名無國籍、且多數為穆斯林的羅興亞人，為了躲避緬甸安全部隊的一波波暴力鎮壓，仍受困於孟加拉擁擠不堪的難民營中。這些難民無法安全返回緬甸。2017 年，緬甸軍方屠殺了數千名羅興亞人，此舉被美國認定為「種族滅絕」（genocide），而如今該軍政府依然掌控著他們的家園。至於仍留在緬甸境內的羅興亞人，則面臨著嚴格的限制，許多人更被關押在集中營內。國際移民組織與聯合國難民署於週四表示，這起最新的海上潛在悲劇，突顯出羅興亞人問題至今仍缺乏可持續的解決方案，並呼籲國際社會對受困於孟加拉難民營的人道危機提供支持。「各界必須加強區域與國際合作，以防止在這條『全球最致命航路之一』上再度發生人命傷亡。具體措施應包括：強化搜救行動、保障尋求庇護與受保護的管道，以及打擊人口走私與販賣網絡。」聯合國難民署指出，2025 年是羅興亞人搭船逃難傷亡最慘重的一年，有超過 6,500 人逃離，其中近 900 人被申報死亡或失蹤。這一數字代表著該航線的死亡率，已高居全球所有主要難民與移民海上路線之冠。