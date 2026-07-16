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台積電（2330）今（16）日舉行法說會，董事長魏哲家宣布，為因應客戶未來強勁需求，公司將擴大資本支出，並加碼投資美國亞利桑那州1,000億美元，用於興建更多2奈米以下先進製程晶圓廠及先進封裝廠。他表示，未來可望再興建4座以上晶圓廠，進一步提升全球產能布局。魏哲家表示，台積電是在評估未來市場需求後，決定增加資本支出，以支援客戶長期成長。此次新增的1,000億美元投資，將投入亞利桑那州建設2奈米及以下先進製程晶圓廠，以及先進封裝設施，滿足美國主要客戶未來數年的需求。針對法人關心新增投資可建置多少座晶圓廠，魏哲家指出，依目前規劃，可望再興建4座以上晶圓廠，實際數量仍將視未來需求調整。他表示，半導體研發、產能規劃到正式量產通常需要超過5年，因此台積電採用長期且嚴謹的產能規劃機制，結合市場需求與客戶預測，持續調整投資方向。魏哲家強調，美國投資將有助於強化當地半導體生態系、提升競爭力，並創造更多高科技、高薪就業機會。他也重申，台灣仍是台積電最重要的生產基地，目前正於台灣興建13座先進封裝廠，未來幾年仍將持續加大在台投資，強化先進製程與先進封裝布局，支撐全球AI與高效能運算需求。