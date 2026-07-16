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有望打破製藥業愛隆定律

檢測服務連年成長 3策略奏效

訊聯基因今（16）日舉辦法說會，公布營運成果與未來成長策略。訊聯基因總經理康清原表示，旗下AI中心已經是集團新成長動能，AI中心Q1營收較去年同期成長翻倍；整體海外業務營收亦展現強勁外銷動能，較去年同期成長65%。面對全球AI快速重塑新藥開發及生醫產業，訊聯基因從既有的精準醫學與基因檢測基礎整合，打造生醫產業的AI「生物世界模型」。康清原說，當大語言模型（LLM）發展到極限，AI必須學會模擬真實世界的物理、化學、生物的因果關係，已跨入世界模型的時代。傳統製藥業正面臨嚴峻的「愛隆定律」（Eroom’s Law）挑戰；新藥研發成本每9年翻倍成長，隨著搶進AI製藥賽道後，有望改寫製藥新革命。訊聯基因實際具體商轉案例即是「DeepExoMir」，它是全球少數同時整合人體細胞資源、外泌體資料庫、巨量生物資訊、生成式AI與實驗驗證能力的生物世界模型平台，不僅能分析生物系統，更能主動設計具特定功能的新型生物分子與外泌體產品，解決傳統藥物開發的痛點。研究結果顯示，DeepExoMir標靶預測效能上超越8項國際基準工具，與國際實證資料高度吻合，該項研究成果近期發表於分子科學領域期刊《International Journal of Molecular Sciences》。AI中心近兩年也協助集團取得11項發明專利、發表10篇文獻。累計AI中心歷年發表研究的總影響因子已達272，成功以「AI生醫應用」打開第二條營收成長曲線。康清原表示，訊聯基因響應政府推動健康台灣與安心生養政策，3大檢測增長策略奏效，多項檢測服務近5年度成長，包括：1.檢測技術升級，提高胚胎植入後成功機率，收檢數倍數成長；2.提供多元價位，滿足不同客群的需求，例如中高階價位的遺傳疾病帶因篩檢，營收成長10倍；而成人健檢相關檢測營收也成長近10倍。3.完善的檢測配套例如補助或追蹤，成功提高檢測營收穩健成長。