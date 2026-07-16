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台灣無人機出口 前三名洗牌

▲何晉滄說，台灣無人機國產化比率可以達到6、7成，但關鍵模組還有缺口，包括地面導控、飛行導控晶片等都還需要國外廠商，但政府也有投入科專計畫。（圖／記者鍾泓良攝影）

無人機6、7成可國產 關鍵模組還有缺口

台灣近期搭上非紅供應鏈及全球無人機商機，無人機產業出口頻頻創高。立法院經濟委員會今（16）日審查《無人載具條例》草案，經濟部說明，去年台灣前三大無人機出口為捷克、波蘭、美國，今年則出現變化，捷克繼續維持第一，但近期沙烏地阿拉伯出現4720萬美元（約合新台幣15.2億），一舉超車美國、波蘭成為我國訂單第2名。國民黨立委馬文君詢問，經濟部編列442億元扶持無人機產業，詢問相關產業聚落及供應鏈是否已建構完成，有多少廠商，以及現在是否已經有所成績？經濟部次長何晉滄說，北中南聚落已經成型，隨著全球無人機擴大，參與者會愈來愈多，現在「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）目前有267家廠商。他說，去年無人機的出口值達到0.93億美元（約新台幣29.9億元），今年上半年2.12億美元（約新台幣68.2億元），今年上半年主要外銷國家前三名是捷克、沙烏地阿拉伯，以及波蘭。去年台灣無人機出口前3名為捷克、波蘭及美國。而沙烏地阿拉伯可以異軍突起，一口氣超車美國、波蘭是因為沙烏地阿拉伯今年6月與台灣簽署4720萬美元的無人機大單。馬文君追問，外銷無人機用途，「所以他在軍事用途上面有很多嗎？整機嗎？」何晉滄僅回，很多種用途並且都是用整機輸出。對於台灣有沒有辦法成為亞洲民主供應鏈中心，很大前提就是掌握關鍵零組件及國際認證。何晉滄說，台灣無人機國產化比率可以達到6、7成，但關鍵模組還有缺口，包括地面導控、飛行導控晶片等都還需要國外廠商，但政府也有投入科專計畫。當馬文君質疑，國內廠商可以具備發展台灣國防產業能力？何晉滄細數，像是動力模組、螺旋槳，就有台中精密鋼模、安能複材；電子科技包括 能元科技、有量科技；馬達有東元電機、力山、富田，以及引擎有宇多田動力科技、豐兆航太、海威工業等；整機部分則有雷虎、中光電、佳世達、神通、亞航等。