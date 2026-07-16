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已故音樂人黃大煒生前感情世界近日再掀話題，週刊日前爆料，黃大煒生前與女友Vicky及音樂夥伴POLO WL（保羅王劉）相處密切，甚至傳出「三人行」傳聞，引發外界議論。對此曾與黃大煒合作影集《化外之醫》的監製湯昇榮今（16）日出席《成名在望》記者會受訪時直言，「我不相信這件事情。」POLO WL除了是黃大煒的音樂助理，也是《化外之醫》片尾主題曲〈The Way I Feel〉的音樂總監，更在劇中客串一角，是戲劇處女秀。談到近日傳出的「三人行」傳聞，湯昇榮坦言自己也是剛看到新聞，「蛤？三人行？怎麼可能？我覺得不可能。」他表示自己跟黃大煒、Vicky及POLO三人都很熟，從《化外之醫》拍攝到播出，再到入圍金鐘，合作長達近兩年。他形容POLO就是個「大男孩」，「他就是一個小弟啊，就做音樂嘛。」認為對方滿腦子都是音樂與工作，「根本沒有什麼，就是一直在玩音樂。」湯昇榮也透露，自己認識黃大煒、Vicky超過20年，當年兩人公開交往時，他也曾受邀參加聚會。他表示，在自己印象中，Vicky多年來一直負責打理黃大煒的生活大小事，不只是合約、工作，就連拍戲期間也都是由Vicky陪伴在旁，「大衛哥是一個生活白痴，很多事情一定要有人幫他處理。」至於外傳黃大煒去年底與Vicky分手，湯昇榮則坦言自己完全不知道，「我根本不知道他們分手，我是看新聞才知道。」湯昇榮也透露，黃大煒演完《化外之醫》後，自己原本還想邀請他參與下一部戲，當時對方也已點頭答應。「金鐘結束那天，我們就有聊，如果再做一齣戲，你要不要來演？他有答應。」沒想到後來卻傳來黃大煒離世消息，讓他直呼相當震驚。他也表示，黃大煒過世後第一時間便聯絡POLO關心，對方同樣難以接受噩耗，「他說他們也是當天才知道，真的沒辦法接受，最近都忙著處理後續事情。」對於外界熱議的三人關係，湯昇榮最後仍強調，「我真的不相信有什麼三人行，我所認識的他們，不是大家想像的那樣。」