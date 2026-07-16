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客輪滿載 因退潮加淤泥問題擱淺超過2小時

擱淺船身搖晃2小時引不適 許姓中士挺身而出hold住全場

暑假正值澎湖旅遊旺季，嘉義布袋往返澎湖馬公的重要客輪「滿天星一號」昨（15）日晚間驚傳擱淺意外，船上227名自馬公返回嘉義布袋的旅客一度受困海上超過2小時。而根據海巡署北部分署的發文，可以發現當時船公司並未說明情況，引發旅客驚慌與身體不適。此時，一名休假的許姓中士見狀挺身而出，主動向船公司了解狀況，並出示海巡服務證向旅客說明，提醒大家保持冷靜、耐心等候，同時協助維持現場秩序，讓原本緊繃的氣氛逐漸安定下來。由於前一天是澎湖花火節，又加上適逢暑假旅遊旺季，15日澎湖離境旅客大增，滿天星一號晚班航次幾乎滿載。該船下午4時28分自馬公港出發，歷經約90分鐘航程後，於晚間6時3分準備駛入布袋商港時，疑因大退潮造成潮差過大，加上嘉義外海長期存在泥沙淤積問題，導致吃水較深的客輪於布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺。從民眾發上社群平台的影片可發現，擱淺中的船艙不斷搖晃，所有人也都穿上救生衣等待，所幸有許姓中士挺身而出維護秩序和說明情況，以及港務單位及拖船全力協助，該船於晚間8時5分順利拖返布袋港，船上全員也都平安，僅1名懷有身孕的旅客因身體不適送醫檢查後返家，民眾隨後留言補充表示：「平安下船」。從海巡署發出的影片中可看出，事發當下，船隻原本已接近碼頭，不少旅客早已放鬆警戒甚至閉目休息，卻突然感受到船身劇烈晃動，許多人被突如其來的風浪驚醒，現場尖叫聲四起。船長隨即透過廣播要求旅客穿上救生衣，船上大人、小孩紛紛依指示穿戴救生設備，神情緊張地等待救援。由於船公司沒有即時說明停船原因，整艘船隨著海浪左右漂移，也引起部分旅客抱怨和緊張。此時，影片中的許姓中士挺身而出，向遊客說明：「大家不要緊張，都先坐好，等一下船接上之後，就會依序讓遊客下船到另一艘客輪。」隨後在海巡CP艇的全程戒護下，船公司派遣拖船將客輪安全拖返港區，全數乘客平安下船，該名孕婦也後送就醫。許中士則向海巡署表示，身為海巡人員，無論何時，守護人民的責任始終銘記於心，此次僅盡己所能協助安定旅客情緒，看到大家平安返家，便是最大的欣慰！