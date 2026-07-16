另外也有人提到梅西受人尊敬的小細節，就在於他從來不需要跌倒、假摔博取犯規，「只有被迫倒下、沒有什麼一碰就倒」、「喜歡梅西的原因之一，就是因為他盡量不會倒下要犯（規）」

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阿根廷今（16）日世界盃最終4強2：1逆轉擊敗傳統強權英格蘭，順利挺進決賽舞台，39歲世界球王梅西（Lionel Messi）單場2次助攻再度成為大功臣，上半場第35分鐘的一次盤球，於8秒內靈活運用各種進階技巧，連續過掉5位英格蘭防守球員，最終製造犯規，受到球迷熱烈討論，狂讚像是「請到巴薩時期的他」，梅西儘管高齡39歲，仍是衛冕軍阿根廷不動進攻引擎，主因除了他的射門威脅之外，也靠著他的盤帶實力，宛如「萬有引力」一樣，吸引對手防守重心。本場第35分57秒到36分05秒的短短8秒內，就體現出梅西進攻端的無限價值。梅西在一次於中場附近持球後，面對數名英格蘭球員的爭搶，梅西先用腳背洩力變向後、接著再回撤，面對188公分的英格蘭王牌凱恩（Harry Kane）爭搶，身高不到170公分的梅西狠狠把他卡在身後，隨後繼續盤球推進，又連續過掉2人後，才被英格蘭動用雙人包夾阻擋倒地，後來還一度引發兩隊爭吵。梅西一連串動作行雲流水、轉瞬間就讓英格蘭防線大亂，有球迷特別剪輯慢動作觀賞球王英姿，賽後引發巨大討論，影片上傳至Threads不到2小時，吸引超過5000個讚與125則留言。有球迷就笑說，39歲的梅西時常在場上開啟「省電模式」，但必要時刻就會切換回「冠軍賽模式的巴塞隆納10號」，「梅西真的很強」、「慢動作我才看得出來他做了多少事情」、「巔峰巴薩時期那些早被過到不要不要了」此外，就在梅西倒地後，阿根廷小老弟們衝至他身邊護主，有人負責推開英格蘭球員、有人負責扶起梅西的畫面，也讓球迷大讚，「阿根廷真的超級團結」、「看到梅西倒地，馬上各司其職」、「Enzo上班了！」