有關社群媒體Threads謠傳「中聯吹哨者爆料4月檢驗出BaP超標通報主管機關」、「因為5月衛福部要參加世衛大會，要中聯油脂所有人保密，等政府通知。」食藥署澄清「說法並非事實。」
食藥署說明，今年6月30日傍晚接獲通報後，第一時間即以依食品安全衛生管理法啟動相關調查並採取相關措施，並要求中聯停止製造及販售相關產品。
中聯致癌油「政府該查就查、該下架就下架」 食藥署：資訊完整透明公開
食藥署強調，從接到通報至今，政府秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」態度，對於中聯油脂案的資訊也完整、 透明、 詳實公開於食藥署 「中聯油脂案專區 」。
食藥署提到，中央持續與地方政府合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活秩序，並供應安全、健康、充足的油品。
對於有關食品安全的誇張不實言論，食藥署強調，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯食品安全衛生管理法第46條之1「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。」或社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」等規定。
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中聯致癌油「政府該查就查、該下架就下架」 食藥署：資訊完整透明公開
食藥署強調，從接到通報至今，政府秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」態度，對於中聯油脂案的資訊也完整、 透明、 詳實公開於食藥署 「中聯油脂案專區 」。
食藥署提到，中央持續與地方政府合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活秩序，並供應安全、健康、充足的油品。
對於有關食品安全的誇張不實言論，食藥署強調，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯食品安全衛生管理法第46條之1「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。」或社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」等規定。
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