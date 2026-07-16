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2026美加墨世界盃4強賽中，英格蘭雖在下半場率先破網，但最終1：2遭到逆轉吞敗，梅西（Lionel Messi）最終仍成為世界矚目焦點，而4強賽前聲量一度達到高峰的英格蘭當家隊長凱恩（Harry Kane），再度淪為悲劇配角，他賽後拒絕表態關於是否參戰下屆世界盃問題，《BBC》則發布長文安慰凱恩，「你至少還有下次...」在這場萬眾矚目的英阿大戰中，英格蘭本在下半場第55分鐘由安東尼·戈登（Anthony Gordon）率先破門取得領先，但隨後主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）選擇保守龜縮戰術，導致英格蘭全線陷入被動。凱恩身為前鋒甚至多次被迫退到中後衛位置幫忙防守擋槍眼。然而，死守的代價是沉重的，阿根廷在第85分鐘和補時第91分鐘由恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）和勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）連進2球完成驚天逆轉，英格蘭最終1：2無緣決賽。這場失利讓凱恩再次成為令人心疼的配角，賽後凱恩無奈且坦承地批評球隊的保守戰術，直言：「我們1：0領先後只想著守住優勢，在世界盃這種級別的比賽中，一球領先就死守是根本行不通的，以這種方式落敗讓人心碎。」凱恩本屆6顆進球，與隊友裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、傳奇前鋒加里·萊因克爾（1986年世界盃），共同保持英格蘭隊史在單一國際大賽最高進球紀錄，且加上本屆6球，凱恩在世界盃正賽生涯總進球數達到12球，正式超越萊因克爾10球，獨居英格蘭隊史世界盃射手王。賽後，不少球迷、英國媒體再度稱呼凱恩為悲劇配角，但當被問到這是否會是他的最後一舞時，凱恩並未正面回應，只表示現在談論這些都太早了，英格蘭雖然無緣晉級決賽，但他們將於本週六7月18日進行季軍戰，對手是另一場準決賽落敗的法國。目前凱恩以6球排在金靴獎射手榜前列，僅落後給梅西與姆巴佩的8球），仍有機會在最後一場比賽爭奪更高的個人榮譽。