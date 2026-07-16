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▲縣府人員分別駐點於琉球鄉廢棄物堆置場、大福漁港及鹽埔漁港，監督裝載、運輸及卸運流程。（圖／屏東縣府提供）

琉球鄉公所資源回收物清運作業歷經15次流標，導致島上累積約1,500公噸資源回收物，引發環境及公共衛生疑慮。在屏東縣政府積極介入協調下，第16次招標已於7月7日順利完成發包，今（16）日正式展開回運作業，象徵小琉球資收物清理工作邁入新階段。為確保回運作業順利進行，屏東縣府由環保局長顏幸苑率隊，會同政風處及警察局等單位共20名人員，分別駐點於琉球鄉廢棄物堆置場、大福漁港及鹽埔漁港，全程督導資收物裝載、運輸及卸運流程，警察局並協助車輛與隨車人員安全戒護，確保回運船舶順利啟航。首日承包廠商出動5輛抓斗車，已完成約30公噸資源回收物回運，後續將依計畫持續加速清運。縣府表示，暑假正值小琉球觀光旺季，大量資源回收物長期堆置，不僅影響環境景觀，也可能孳生病媒蚊，增加登革熱等傳染病風險。縣長周春米因此指示環保局、警察局、政風處及相關單位全力協助與督導，務必儘速完成清運，維護居民生活品質及觀光形象。環保局指出，廢棄物清除依法屬琉球鄉公所權責，縣府此次主動協調並跨局處投入督導，除協助解決眼前堆置問題，更希望協助公所建立穩定且長效的清運機制，避免類似情形再度發生，持續守護小琉球乾淨、安全的生活與旅遊環境。