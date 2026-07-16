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盧秀燕三度強調「中央慢了」 再酸：先刮自己的鬍子

行政院長卓榮泰上週在行政院會中，針對致癌油事件當眾質疑台中市政府「為什麼要搶快！」台中市長盧秀燕今天笑回，「台中市政府沒有快，是中央慢了。」針對台北市長蔣萬安喊話總統道歉、卓揆下台，她也表示，國人看到的都是中央要求別人道歉、究責，卻看不到中央是否願意承擔責任，她提醒中央「請先刮自己的鬍子，不要只忙著幫別人刮鬍子」。盧秀燕今（16）日下午出席「2026智慧台中論壇」宣傳記者會，會後受訪時，回應卓榮泰日前質疑台中市政府「為什麼要搶快」一事，她表示食安攸關全民健康，一刻都不能耽誤，致癌油食安事件一發生，台中市政府便秉持一貫原則，「查到哪裡、公布到哪裡」，以公開透明方式，讓市民及全國民眾掌握產品流向。盧秀燕表示，「台中市政府不是快，是中央慢了！」她認為食安政策本來就該秉持「查到哪裡、公布到哪裡」的原則，「這是天經地義的事情，所以不是我們快，是中央慢了，或者是蓋牌。」她也質疑，中央先前提出含問題油比例20%以下產品免下架的政策，恐怕也影響了後續處理，並第三度重申，「我們沒有快，是中央慢了。」對於台北市長蔣萬安呼應她日前提出「衛福部長應負起政治責任」的說法，進一步主張中央應為致癌油事件負責，要求行政院長下台、總統道歉。盧秀燕表示，總統曾說「該道歉的要道歉、該究責的要究責」，但國人目前看到的，都是中央要求別人道歉、要求別人負責、追究別人的責任，至於中央自己是否該負責、是否該道歉，卻始終沒有明確態度。她最後提醒中央，「刮鬍子要先刮自己的鬍子，不要只忙著幫別人刮鬍子。」中央應先檢視自身責任，再對外究責，才能真正回應民眾對食安事件的期待。