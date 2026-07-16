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美方抨擊盧拉「將個人利益置於國家之上」

巴西反轟川普政府「政治操弄」

美國政府以巴西存在「不公平貿易行為」為由，宣布將對部分巴西進口商品加徵25％的高額關稅。對此，巴西政府隨即發表嚴正聲明表示強烈譴責，否認任何不公平貿易指控，美巴貿易關係再度陷入緊張。綜合外媒報導，美國貿易代表辦公室（USTR）表示，這項決定是基於一項長達一年的調查報告。美方認定，巴西境內存在多項「不合理且不公平」的貿易障礙，包括反貪腐執法不力以及對美課徵不公平關稅等。這波加徵25％關稅將於今年7月22日正式上路，適用大多數巴西進口商品，但為了避免衝擊美國本土供應鏈及物價，部分特定商品可獲豁免，包括啡、牛肉、柳橙及柳橙汁、部分石油與天然氣等能源產品，以及航太零部件等。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）強調，此次行動是為了確保美國勞工與企業能在公平的平台上競爭，「過去一年裡，我們與巴西進行了廣泛談判，但遲遲無法解決這些核心問題。儘管如此，我們依然抱持開放態度，期盼與巴方持續協商，共同解決調查中所指出的長期弊病」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的措辭則顯得更為強硬，「這完全是因為盧拉總統及其政府根本沒有展現談判誠意。他的經濟政策既損害美國人，也危害巴西人。在過去這一年裡，盧拉將個人膨脹的自我置於兩國協議之上，完全無視巴西人民的福祉，而今天的關稅就是他必須付出的代價」。然而，諷刺的是，事實上美國長期以來對巴西處於貿易順差狀態。巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）發表聲明表示，「巴西政府堅決駁斥美國政府今天宣布的這項決定」，並嚴正否認巴西存在任何不公平貿易行為。盧拉在6月有消息傳出美國正在研擬對巴西加徵關稅時，便質疑決定背後充斥著政治算計，認為巴西參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）近期訪問華府後，促成美方祭出關稅措施。弗拉維奧是巴西10月即將舉行的總統大選中的有力挑戰者，且也是川普長期盟友波索納洛（Jair Bolsonaro）之子。盧拉將美國的關稅斥為波索納洛家族的政治陰謀，誓言將會捍衛巴西國家主權。