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台積電財務長黃仁昭表示，第三季展望是以新台幣兌美元32元為假設匯率，預估毛利率介於65%至67%，營業利益率則落在56%至58%。毛利率較第二季略為回落，主因為2奈米製程進入量產初期，產能利用率尚未完全提升，產生稀釋效應。
第二季獲利優於財測 AI需求推升產品組合
台積電第二季美元營收達402億美元，符合先前財測高標；毛利率達67.7%、營業利益率60.3%，雙雙高於公司原先預估區間，顯示AI、高效能運算（HPC）需求持續帶動先進製程出貨與產品組合改善，推升整體獲利能力。
資本支出上修至640億美元 創歷史新高
此次法說另一大亮點為資本支出大幅上修。台積電先前預估今年資本支出介於 520至560 億美元，外資在此次法說前預估，台積電將在此次法說會調高全年資本支出預估，較保守的預估為達 560 億美元、較樂觀的情況為 580 億美元，但實際狀況遠超預期。
董事長魏哲家表示，新增投資將主要用於擴充先進製程及先進封裝產能，以因應AI、高效能運算等終端應用快速成長帶來的需求。他指出，提高資本支出代表對未來市場需求及客戶投資力道更具信心，也將持續鞏固台積電的技術領先地位。
上半年已投入268億美元 加速布局AI供應鏈
根據最新財報，台積電第一季資本支出約111億美元，第二季提高至157億美元，上半年累計已投入268億美元。隨著下半年持續建置2奈米製程及先進封裝產能，全年資本支出將再創新高，也凸顯台積電持續擴大AI供應鏈布局、搶攻未來成長商機的決心。
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