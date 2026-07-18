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▲走進賣場隨處可見 Y 字型削皮器，刀片接頭處通常會有突起結構，許多人常忽略這項貼心設計。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 專治凹陷處！不用再拿菜刀暴力硬挖

▲削皮器刀片旁對稱的「2個小耳朵」並非裝飾，真實用途是為了方便挖除馬鈴薯芽眼或黑點，轉一下就能輕鬆拔起。（圖／記者徐銘穗攝）

實測神招：輕輕一轉，壞點整顆拔起

▲不只是馬鈴薯，削皮器在處理蘋果、梨子等水果時，側邊小耳朵同樣能精準挖掉撞傷或壞掉的部分。（圖／記者徐銘穗攝）

網友驚呆：以前真的多費力了！

廚房裡天天用的削皮刀，你真的會用嗎？常見 Y 字形削皮器，在刀片接頭處通常會有對稱的「2 個小耳朵」突起，你是不是也以為那只是為了固定刀片或是裝飾造型？內行網友揭露，這兩個突起物其實藏著超實用功能，讓一票人驚呼：「用了這麼多年，現在才知道！」在處理馬鈴薯、地瓜等根莖類食材時，最麻煩的不是削皮，而是皮削完後，上面常留有一個個黑色的「」或。以往許多人會特地換把小菜刀來挖，或是用削皮刀的刀片尖端硬刮，不但不順手，還容易削掉過多果肉，甚至有割傷手的風險。這兩個位於刀片旁的「小耳朵」，真實身分其實是「」！從實測照片可以看到，當削完皮發現馬鈴薯上有黑點時，完全不需要更換工具，只需要將削皮刀轉向側面，利用那個突起的「耳朵」對準黑點，，就能精準地將芽眼整塊挖除。不僅處理後的食材外觀更完整，也不會浪費多餘的果肉。這項「隱藏版用途」在社群引發熱烈討論，不少網友紛紛留言：「」、「真的長知識了，以後削馬鈴薯快一倍」、「」。也有內行網友補充，這設計最早就是為了方便快速處理根莖類植物，只是大多數人習慣了傳統削皮方式，忽略了這項貼心設計。沒想到一個小小的設計，竟然能解決廚房最心煩的事。下次在廚房大顯身手時，別忘了，讓你的料理準備過程事半功倍！