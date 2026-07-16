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中聯油脂日前發生苯駢芘超標事件，引發社會對食品安全的高度關注。民進黨台中市議會黨團今(16)日召開記者會，黨總召周永鴻與市議員陳俞融、施志昌共同質疑，中市府對該油脂廠「稽查6次卻僅抽驗一次油品」，期間有2年空窗期，重蹈過去非洲豬瘟案「以稽查總數掩蓋實質查驗不足」的行政怠惰覆轍；且高達8成以上的問題油品流向未明，要求市府於1個月內提交稽查制度總檢討報告。周永鴻比對台中市食安GIS公開資料指出，中聯油脂在111年至114年間共接受6次稽查，但真正進行油品抽驗僅113年4月26日一次。此後直至今年6月底業者主動通報超標前，超過兩年沒有任何油品抽驗紀錄。周永鴻對比監察院今年2月針對非洲豬瘟案的彈劾案文，當時市府宣稱稽查24次，但關鍵的廚餘蒸煮僅查2次，導致防線失守。他批評，中聯案「宣稱查6次、真正驗油僅1次」，兩案皆呈現「重形式、輕實質」的治理模式。儘管豬瘟案後盧市府曾鞠躬道歉，但顯然未主動盤點其他局處的相同漏洞，導致今年度例行稽查仍排定在8月，未能防範於未然。議員陳俞融指出，根據市府公開資料，中聯生產的問題食用油流入台中市達256點98噸，其中福懋油脂及福壽實業即占了229點3噸，接近9成。然而，截至7月8日為止，兩大廠合計回收量僅39點535噸，回收率僅約百分之17點2。陳俞融質疑，其餘超過8成、逾2百噸的問題油品究竟流向何處？是否已進入食品加工鏈？她呼籲市府應扛起地方管理責任，積極追查流向，而非第一時間將矛頭轉向中央。市議員張芬郁質疑，台中市政府未落實源頭風險管理的檢驗和稽查，4年稽查中聯6次、抽檢1次，是檢驗文件還是檢驗油品？衛生局從114年啟動「食用油脂稽查專案」也沒有中聯油脂，排定115年8月要稽查中聯，也不是安排在油品銷售旺季端午節、中元節前，要求盧秀燕從輔選的活動中回來做市長 。議員施志昌表示，中元及中秋節食品旺季將至，食品加工業者與消費者皆對用油安全存疑。工廠登記、稽核與裁罰皆屬地方權責，市府應停止政治操作，儘速從源頭解決用油安全，重建市民信賴。民進黨團要求，市府應在一個月內向議會提出全市高風險業者稽查制度總檢討報告，逐一公布各局處近五年「稽查次數」與「實質查驗次數」的比例；衛生局亦須說明大型油脂製造業者的風險分級與抽驗頻率，並檢討防堵漏洞。台中市政府表示，依食安法建立的食品三級品管制度，大型油脂廠依法必須自主送第三方公正單位檢驗，政府抽驗是外部監督，業者才是食安第一責任人。官方抽驗是依年度專案、不同廠家、產品類、不同抽驗稽查重點輪流配置，並非每一家工廠、每一項產品每年固定檢驗，全國各縣市均按中央規範一致執行。市府指出，市府每年均會同中央進行油品專案稽查，去年三度稽查中聯，其中一次會同中央食藥署；今年4月收到中央來函，正值第二季16項食安專案執行中，原訂排訂第三季進行稽查，針對業者是否落實自主檢驗進行查核。針對議員建議，台中市政府願意向中央衛福部提案，建議修法提高全國油脂大廠的自主強制檢驗頻率。市府依法行政，也樂見中央能有更嚴格的標準，地方一定全力配合。