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▲「高雄國際青年月」整合8月暑期前後近40場的青年活動，以四大主題打造專屬青年暑假的學習與交流平台。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.16）

▲高市府青年局長林楷軒（前排左四）與高雄青年團體代表共同出席「高雄國際青年月」啟動記者會，期待每位青年都能在高雄找到屬於自己的舞台。（圖／高市府青年局提供）

為響應今年1月公布施行的《青年基本法》及8月12日聯合國「國際青年日」精神，高市府青年局今（16）日舉辦「高雄國際青年月」啟動記者會，首度整合8月暑期前後近40場的青年活動，以四大主題打造專屬青年暑假的學習與交流平台。更特別推出「高雄國際青年月」主題網站，以及「青年天賦覺醒計畫」心理測驗，並攜手人氣插畫IP「恐龍的房間」串連各式主題推出限定企劃「小恐龍的多重宇宙」。青年局長林楷軒表示，青年是城市發展的關鍵動力，這次推出的「高雄國際青年月」針對「國際交流」、「職涯探索」、「地方創生」及「音樂街舞」四大主題進行跨界整合，並推出專屬主題網站，方便青年朋友依據自身興趣探索未知的潛能。林楷軒說，這不只是一場暑期活動，更是一段陪伴青年從探索自我、培養實務戰力到與國際接軌的成長旅程，讓每位青年都能在高雄找到屬於自己的舞台，也藉此行動來展現「812國際青年日」對青年發展的深遠意義。為了用青年的語言與年輕世代對話，青年局特別跨界聯名人氣插畫IP「恐龍的房間」，由插畫家小現金與蟹蟹子量身打造「小恐龍的多重宇宙」限定視覺。設計團隊巧妙將年輕人在成長、職涯與生活上面臨的種種迷惘與挑戰，轉化為四大主題的恐龍角色，陪伴大家勇敢踏出舒適圈。創作者小現金與蟹蟹子也溫暖分享：「希望這隻小恐龍能成為青年朋友最療癒的後盾，不畏懼改變，勇敢在高雄的多重宇宙裡，碰撞出專屬自己的超能力！」青年局表示，「高雄國際青年月」四大主題串聯暑期系列近40場大小活動，首波主打於8月8日在科工館登場的「青年國際論壇」，邀請美國的創作者「莎白Elizabeth」、韓國的「尹到怡DOILY」及英國的「大豐DaFeng」等跨國內容創作者現身說法，解密新世代無國界工作術；緊接著8月18日在兒童美術館與駁二特區展開「台美國際交流」，由國內知名品牌視覺顧問林子崴領軍，帶領高雄青年與初次來到高雄的美籍教師沿著輕軌進行雙語攝影任務，用鏡頭介紹港都魅力，展開跨文化城市交流。備受矚目的重頭戲「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」，將於8月15日至16日在高雄展覽館登場。今年首度攜手世界級指標賽事BOTY（Battle of the Year），將台灣錦標賽移師高雄舉辦，更破紀錄邀請15位國內外頂尖舞者擔任評審，打造最狂的國際街舞殿堂。緊接著8月23日由「2026高速青春音樂展演」在駁二LIVE WAREHOUSE壓軸接棒，由在地培育的青年樂團與國內知名樂團同台演出，展現港都最新潮的音樂原創力。除大型活動外，青年局也同步規劃地方創生及職涯探索系列活動。「高雄山海探險隊」開闢「山線 × 海線」雙路線，帶領青年深入杉林客庄感受聚落文化，以及前往永安新港體驗漁網提袋手作，親身感受漁鄉魅力；職涯探索則整合「大港青年實習站」、「大港經典升級」及「職對你有港覺」等指標計畫，透過企業參訪與培力課程，協助青年提升職涯競爭力，開拓自己的職場舞台。參與活動的青年代表羅健福分享，透過「高雄國際青年月」主題網站，不僅能快速掌握暑期各項青年活動資訊，搭配「青年天賦覺醒計畫」心理測驗，更能從不同面向認識自己的特質，依照興趣找到適合參與的課程與活動，讓暑假學習計畫不僅更便利，也更加充實。青年局表示，「高雄國際青年月」整合不同領域資源，陪伴青年在參與過程中探索自我、發掘更多可能。青年局也鼓勵青年勇於行動，積極投入公共參與、跨領域學習與國際交流。「高雄國際青年月」系列活動即日起陸續開放報名，歡迎16至35歲青年踴躍參與，透過學習、交流與實踐，累積更多能量。相關資訊及報名方式，請至「高雄國際青年月」主題網站查詢。