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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日召開「你的市長、你的主場」公布運動政策記者會，提出以增加運動人口為目標的「小、中、大」三層次運動政策，包含利用小型公園、健身小巴到社區、河濱地建設運動場地、每區新設3至5處小型特色據點，並建設國際級足球場及超級市民運動中心等方式，打造完整運動生態系，以運動產業發展為核心，同步邁向國際，打造無限城運動聯盟。沈伯洋表示，運動不只是健康的基礎，更是社區、城市治理與國際交流的重要方式，一座好的運動城市，不只是興建大型場館，更要讓市民在住家附近就能找到運動空間，讓不同年齡、不同族群都能參與運動，方能增加運動人口。因此推出從社區運動據點、城市運動場館到國際運動交流的完整政策藍圖。沈伯洋指出，2026世界盃足球賽進入白熱化階段，台北足球迷眾多，投入足球運動的孩童也愈來愈多，但北市至今沒有一座專屬且符合標準的足球場，因此將優先於關渡規劃興建國際級足球場，規劃採取滯洪共構的公園設計，未來也可在此建設更多運動的場地。沈伯洋說，12座運動中心一年達千萬人次使用，籃球、羽球熱門時段一位難求，且新型態運動缺乏合適場館，因此規劃利用懸置14年未定位的花博圓山園區，建設超級市民運動中心，除傳統羽球、排球、滑冰、攀岩、各類運動教室等場地，也要增加兒童體適能、射擊、匹克球、適應運動等新型運動場地，以拓展運動平權，並結合新創產業及展演功能，打造兼具運動、休閒及產業發展的新型態場域。針對市民最常使用的戶外運動空間，沈伯洋表示，台北設有29座河濱公園，是全市最大運動空間，但部分路段燈光昏暗、巡邏不足、休息室和遮陽設施嚴重不足、堤防人車動線混雜散亂等屢遭詬病，因此應重新規劃球場空間，增加戶外球類使用空間與種類，檢討動線擴大人車交流，增設遮陽及休息室，並改善夜間照明、增設AED及改善河堤接駁。沈伯洋點出，除了大型運動空間，也要讓運動走進社區，同時要善加利用住宅區內的小型公園、公有閒置空間及土地，每行政區新設3至5處小型特色運動據點，如滑板場、直排輪場、槌球場、迷你足球場、匹克球場、網球場等。此外，對於高齡化社會，沈伯洋提出「健身小巴到社區」計畫，將電動巴士改裝為行動健身教室，定時定點巡迴社區、公園、廟埕及各類社區據點，讓長者可以就近運動，同時提供教練專業指導及體適能檢測，並結合營養諮詢與健康紀錄，推動長者健康、降低失能風險。沈伯洋強調，希望透過小、中、大三層次運動政策，讓運動融入市民日常生活，增加運動人口，促進運動產業發展。同時以城市為單位打造國際運動交流平台，推動選手交流、實習生制度，並邀請國際球隊來台進行熱身賽，讓平權運動成為台北遞給世界的名片，建立台北的運動生態系。