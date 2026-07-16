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社群軟體threads上有一名網友不滿遛狗被擋在北捷車站大廳外，竟然試圖公審，將站務人員照片、姓名等個人資訊公開，更自承「我是故意的」，北捷則要求立即下架，若同仁決定提告，也提供必要協助。一名網友在threads上公布數段和北捷站務人員的對話和照片，稱「狗不能接近捷運站」。只見內容中，他牽著一隻黃金獵犬試圖進入劍潭站，但遭到擋下，只見該民眾用英文頻問「根據什麼法律？」站務人員說要用寵物籠，他卻依然跳針「什麼法律？」，即使站務人員說這是大眾運輸工具，他也辯稱，「我又沒在車站裡面，我在車站外面」，站務人員則說，這是捷運站範圍阿，但該網友則說「這只是他的想法」。而該名網友隨後又自己坦承「我只是在戲弄這種人、我是故意的」，隨後又詞不達意的說「所有中國人都被詛咒了。你知道嗎？難怪會有文化大革命」，接著還放大拍攝站務人員的識別證，並且將之放在網站上。北捷表示，該民眾行為已涉及個人資料保護法及民法等法律責任，本公司已保留相關事證。 臺北捷運請旅客遵守乘車規定，尊重第一線服務人員，共同維護乘車環境。根據北捷公告的攜帶小動物限制規定，攜帶動物進入車站或車輛內，除本公司另有公告外，應將動物裝於寵物箱(袋、籠)內，且包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，動物之頭、尾及四肢均不得露出，每1位購票旅客以攜帶1件為限，並依「臺北捷運公司開放旅客攜帶寵物車搭乘捷運應行注意事項」辦理。另根據《大眾捷運法》第50條第1項第8款，「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內」，處行為人或駕駛人新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰。