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▲味全龍與LG TWINS啦啦隊深化合作，未來平日也會有韓援加入應援行列。（圖／味全龍提供）

味全龍與韓國職棒LG TWINS的年度交流合作再深化，LG TWINS啦啦隊成員下半季將擔任味全龍平日限定客座啦啦隊，於部分平日賽事來臺參與應援！首發7月21日(二)與7月22日(三)邀請到人氣啦啦隊成員金泰希與申舒昀，將於臺北大巨蛋主場與球迷們見面，除了帶來熱血應援外，更將準備精彩的中場舞蹈演出，為球迷打造最難忘的觀賽體驗。金泰希今年因味全龍與LG TWINS聯名主題日「Red 가자!」來臺後，以甜美又充滿親和力的笑容擄獲眾多球迷喜愛，高挑亮麗的外型搭配活潑可愛的個性，展現十足魅力，加上紮實的舞蹈實力，每次站上應援舞台都能以充滿能量的演出點燃全場氣氛。申舒昀2025年加入，擁有清純可愛的外貌的她，憑藉細膩自然的表情管理與亮眼的舞台表現，展現獨特魅力，今年因「出局歌」應援影片在社群平台迅速竄紅，成為韓職啦啦隊中的人氣成員。身為客座啦啦隊的首發陣容，金泰希與申舒昀都對此次來台感到十分期待。兩人除了將與小龍女一同帶來熱血應援外，也特別準備了精彩的中場舞蹈演出，希望透過充滿活力的表演與球迷近距離互動，共同炒熱臺北主場氛圍，陪伴大家度過最精彩的棒球時光。