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吳靜怡酸爆萬美玲：實在的證據就不能讓輿論消失

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近來籠罩在負面疑雲之中，才被起底校園霸凌、未服兵役等爭議，如今又被爆出他就讀台北大學期間，選修科目的期中、期末考試皆作弊，鐵證LINE對話紀錄也隨之流出，再度成為外界熱議焦點。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，這就是公民時代，因為正義沒有必要去爭獨家，就能百花齊放！「萬美玲，妳怎麼不想想為什麼會引爆出佀廣洋作弊的料？妳是怎麼教的？」吳靜怡表示，佀廣洋就是有樣學樣罷了，這麼醜陋無恥的母子，一個幹立委、一個要選議員，把桃園人都當塑膠嗎？更何況，他們母子的態度都很差，里長不爽、同學不爽，連幫佀廣洋上傳作業都要被罵「三小、垃圾」，吳靜怡反問國民黨立委傅崐萁，萬美玲兒子這樣不夠扯？吳靜怡怒嗆萬美玲，囂張沒有落魄久，為什麼同學們會挺身而出的爆料？在佀廣洋道歉影片出現，並且發出聲明否認了多項指控，萬美玲受訪更公開加碼要提告；在這瞬間，更多地方的人加入了，對於萬美玲家族惡霸行為提出更多指控，包含「土地、建設公司、佀同似、霸凌老師」等等。吳靜怡提到，以前當萬美玲的手伸入校園，能讓學校校長、老師、學生不得已在恐懼陰影之中；現在，當萬美玲的手伸入媒體，儘管成功地讓新聞下架，可是記者同業們只有更火大，因為很羞恥，難道媒體要跟萬美玲、傅崐萁挺霸凌嗎？即便有些媒體主管被摸頭，但至少照片有乳頭，實在的證據就不能讓輿論消失。最後，吳靜怡強調，把每個議題都準備好，球來就打，不同的球讓適合的人發揮，這就是公民時代，因為正義，沒有必要去爭獨家，也因為沒有絕對的獨家，就能百花齊放！她更狠酸萬美玲，找傅崐萁就是要讓兒子變大尾，找公關公司就是讓兒子知名度變大，「妳很棒，都辦到」。