國內新冠疫情持續升溫，疾管署示警疫情已連續5週上升，最快本週或下週進入流行期，預估8月中下旬達到高峰，屆時單週門急診就診人次恐上看5萬。疾管署提醒，65歲以上長者、慢性病患者及免疫力低下者屬重症高風險族群，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應儘速快篩並就醫評估。
新冠連續5週升溫 單週就診暴增34.4%
疾管署最新監測資料顯示，7月5日至11日國內新冠門急診就診共2811人次，較前一週增加34.4%，疫情已連續5週呈現上升趨勢。疾管署表示，目前疫情仍處於低點震盪，但近期上升速度明顯加快，推估最快本週或下週單週門急診就診人次就會突破5000人，進入新一波流行期。
若後續每週持續增加約20%至30%，預計經過1個月至1個半月後，約在8月中旬至下旬達到疫情高峰，單週就診人次可能上看5萬。不過，由於多數民眾已具有疫苗或自然感染所產生的免疫力，加上暑假期間學童接觸機會減少，今年高峰規模預估仍低於去年。
一週新增17例重症 94.9%未打本季疫苗
疾管署統計，7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。自2025年10月起，國內累計136例新冠併發重症本土病例，其中18例死亡。進一步分析重症個案發現，65歲以上長者占72.1%，具有慢性病史者占83.8%，另有高達94.9%未接種本季新冠疫苗。疾管署提醒，65歲以上長者、慢性病患者、免疫功能低下者等重症高風險族群，感染後較容易出現肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸困難等疑似症狀，應儘速就醫。
全球新冠NB.1.8.1成主流變異株
不只台灣疫情上升，全球近期新冠病毒陽性率也呈現增加趨勢，鄰近台灣的中國大陸、香港、日本、韓國及新加坡，近期疫情也有升溫情形。目前全球主要流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。疾管署持續監測國際變異株流行情形，目前並無證據顯示主要流行變異株會造成更嚴重的疾病。
全民公費疫苗只到7月底，庫存剩45.6萬劑
目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月、也就是180天以上民眾接種，措施實施至2026年7月31日止。國內新冠疫苗庫存約有45.6萬劑，包括Moderna單劑型疫苗約45萬劑，以及Novavax疫苗約6000劑。疾管署呼籲，目前正值暑假旅遊旺季，民眾聚會、出遊及出入公共場所的頻率增加，病毒傳播風險也隨之提高，尚未接種疫苗者可把握7月底前的公費接種機會。
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疾管署最新監測資料顯示，7月5日至11日國內新冠門急診就診共2811人次，較前一週增加34.4%，疫情已連續5週呈現上升趨勢。疾管署表示，目前疫情仍處於低點震盪，但近期上升速度明顯加快，推估最快本週或下週單週門急診就診人次就會突破5000人，進入新一波流行期。
若後續每週持續增加約20%至30%，預計經過1個月至1個半月後，約在8月中旬至下旬達到疫情高峰，單週就診人次可能上看5萬。不過，由於多數民眾已具有疫苗或自然感染所產生的免疫力，加上暑假期間學童接觸機會減少，今年高峰規模預估仍低於去年。
疾管署統計，7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。自2025年10月起，國內累計136例新冠併發重症本土病例，其中18例死亡。進一步分析重症個案發現，65歲以上長者占72.1%，具有慢性病史者占83.8%，另有高達94.9%未接種本季新冠疫苗。疾管署提醒，65歲以上長者、慢性病患者、免疫功能低下者等重症高風險族群，感染後較容易出現肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸困難等疑似症狀，應儘速就醫。
全球新冠NB.1.8.1成主流變異株
不只台灣疫情上升，全球近期新冠病毒陽性率也呈現增加趨勢，鄰近台灣的中國大陸、香港、日本、韓國及新加坡，近期疫情也有升溫情形。目前全球主要流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。疾管署持續監測國際變異株流行情形，目前並無證據顯示主要流行變異株會造成更嚴重的疾病。
全民公費疫苗只到7月底，庫存剩45.6萬劑
目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月、也就是180天以上民眾接種，措施實施至2026年7月31日止。國內新冠疫苗庫存約有45.6萬劑，包括Moderna單劑型疫苗約45萬劑，以及Novavax疫苗約6000劑。疾管署呼籲，目前正值暑假旅遊旺季，民眾聚會、出遊及出入公共場所的頻率增加，病毒傳播風險也隨之提高，尚未接種疫苗者可把握7月底前的公費接種機會。