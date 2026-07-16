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美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）在當地時間週三發生一起離奇的救援案件，流動廁所內有一名男子需要救援，打開門卻未見人影，沒想到，一雙手從稍微破裂的馬桶中伸出，嚇壞了消防員。根據紐約郵報與美國廣播公司第七頻道（ABC 7 NEWS）報導，堪薩斯市本週發生一起令人哭笑不得的意外事件，當地消防隊接獲一起緊急求救電話，多個消防單位與一輛救護車緊急趕往現場展開救援行動。消防人員到了現場，打開流動廁所，廁所沒有看到人影，但流動廁所內的馬桶有些不對勁，不僅破了個洞，有一名男子在裡面，整個人卡在流動廁所底座內，動彈不得。社群平台 X 上流傳的影片顯示，這名未透露身份的男子在流動廁所的便池內拼命呼救，現場的救援人員原先試圖遠端指導，教他如何施力自行脫困，並將馬桶破洞再開得更大一些，但都無法達成效果；由於男子整個人卡在馬桶座墊下方，救援人員最終不得不採取強硬手段，動用專業破壞器材將整個流動廁所結構切開，才成功將他拉出。美媒調侃，消防隊員最後順利完成了這場「屎」上最艱難的救援任務，安全地將男子從這場惡臭的危機中解救出來。男子在脫困後的第一件事，就是立刻被消防水帶全身上下狠狠沖洗乾淨。