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台積電（2330）今（16日）舉行法說會，面對三星與英特爾積極擴大晶圓代工布局。董事長魏哲家表示，政府補助與資金支持固然重要，但先進晶圓代工產業沒有捷徑，真正決定競爭力的仍是技術、製造能力與客戶信任。他更引用客戶的說法形容：「選擇製程夥伴不是到7-11買牛奶」，不可能今天不滿意，明天就立刻換一家供應商。法說會中，外資法人關注韓國與美國競爭對手的發展，指出韓國晶圓廠受惠記憶體市場景氣回升，累積大量獲利與投資資源；美國晶圓代工業者則獲得政府政策力挺，且已與部分美國晶片公司接洽合作，詢問台積電是否擔心訂單遭到瓜分。魏哲家坦言，韓國競爭對手因記憶體業務大賺，確實令人羨慕；另一家美國競爭對手也獲得美國政府大力支持。不過，他也透露，台積電同樣獲得政府支持，「只是我們沒有宣布」。魏哲家表示，政府支持與充裕資金當然有幫助，但半導體產業終究還是要回歸基本面。以自己超過30年的產業經驗來看，晶圓代工競爭最重要的核心始終沒有改變，就是技術、製造能力與客戶信任，也是台積電多年來持續取得客戶訂單的關鍵。他強調，先進製程競爭不存在捷徑，客戶選擇的並非單一產品，而是能共同合作多年的技術夥伴，雙方必須歷經晶片設計、矽智財整合、設計驗證、良率提升及產能規劃等多個環節，才能順利進入量產。魏哲家引用客戶的比喻指出，選擇晶圓代工夥伴不像到便利商店買牛奶，不會今天覺得不好，隔天就換另一家。從決定採用製程、投入產品設計，到建置產能及量產爬坡，整個合作流程通常需要約5年時間。他指出，即便競爭對手擁有政府補助或雄厚資金，也仍需花費長時間累積製程技術、提升良率、建立量產能力及客戶信任，並非靠資本投入就能快速複製台積電的優勢。魏哲家表示，台積電不會因競爭對手擴產而改變策略，未來仍將持續投入先進製程研發、提升製造效率，並提前與客戶共同規劃產品及產能，確保客戶能如期量產。他強調，先進製程合作涉及龐大研發投入與多年產品規劃，客戶除了評估效能、成本外，更重視晶圓代工廠是否具備穩定量產能力、充足產能，以及保護商業機密與技術資訊的能力。魏哲家最後重申，技術、製造能力與客戶信任就是台積電晶圓代工事業的「成功配方」。即使全球各國積極透過政策與補助扶植半導體產業，台積電仍有信心憑藉這三大核心優勢，持續維持先進製程的全球領先地位。