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全新Vtuber女團登場 個人設定揭曉

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▲宓 Iseri個性溫柔，卻意外愛說冷笑話，擅長唱歌。（圖／子午計畫）

▲璃 Miri不太擅長表達自己情感，對於FPS遊戲相當上手。（圖／子午計畫）

台灣知名Vtuber經紀公司子午計畫Meridian Project，16日公布旗下最新Vtuber資訊，這次將推出全新3人女子VTuber團體「沉珀Aetris」，官方也同步公開團體形象照片，及宣傳影片，她們將在神話與傳說交錯的世界中相遇，跟觀眾一起踏上全新旅程。子午計畫公開全新3人Vtuber女子團體「沉珀Aetris」，3人分別是個性甜美俏皮的貪婪信使「莓 Ichii」、溫暖細膩的暴食殘月「宓 Iseri」，以及沉著冷靜的傲慢海神「璃 Miri」，「沉珀」的意思是被時間凝固、沉入深海的琥珀，而琥珀則是把「暴食」的渴求、「貪婪」的執念與「傲慢」的自我，凝結為最美的瞬間，永恆封存於金色的透明之中。「Aetris」則是結合源於拉丁語中Aetas「時代、紀元」與Tris象徵「三」的語音意象，代表3位成員分別守望天（殘月）、地（信使）與海（海神），構成彼此不可分割的三位一體。她們將透過歌唱、直播、遊戲與創作，打造屬於3人的旅行故事，並與觀眾共同踏上一段全新的旅程。個性甜美俏皮，容易迷路的信使，和甜美外表不同，她在遊戲中展現出來的反差魅力相當令人驚豔。她喜歡品嚐美食，是一隻無憂無慮的開心果小兔，總是能為團隊帶來歡樂和活力。溫柔優雅的宓 Iseri，其實很愛說冷笑話，擅長歌唱創作，相信歌聲有治癒人心的力量，希望自己的歌聲能化作照亮他人的救贖之光。不擅長表達自己情感的璃 Miri，擁有細膩的心思，總是默默留意身邊每個人的感受。她擅長、熱愛FPS遊戲，希望能把每件事情都做到最好。子午計畫是台灣的虛擬藝人經紀團隊，主要以藝人經紀、周邊產品製作、美術設計為主要業務。旗下藝人包括浠Mizuki、同樣以團體形式出道的霓NEO(n)、扉暮IANVS、序境TeRaź，還有台灣首個Vtuber男子團體月蝕屋MΦONLIT等人。