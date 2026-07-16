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▲7-11吉伊卡哇造型軟式地墊，加價購149元。（圖／7-11提供）

▲7-11吉伊卡哇毛絨室內拖鞋，加價購699元。（圖／7-11提供）

▲7-11吉伊卡哇花園鞋，加價購499元。（圖／7-11提供）

▲7-11推出吉伊卡哇電影版限定杯，粉絲就近7300家門市開喝搶主題杯。（圖／7-11提供）

▲毛巾收納袋-FAMIMA，售價450元，巧妙結合收納袋、毛巾、附毛巾收納袋等三種用途。（圖／全家提供）

▲橡膠鑰匙圈，售價199元，質地輕盈，立體感十足的橡膠鑰匙圈，為百搭的質感小配件。（圖／全家提供）

吉伊卡哇粉絲準備開搶！配合《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於7月底上映，7-11宣布自7月22日起開放預購27款吉伊卡哇生活周邊，品項涵蓋盒玩、杯子、餐具、鞋子、包包、服飾等實用商品。此外，7月22日起購買CITY TEA現萃茶，還可獲得《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》限定主題設計杯，集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃、海獺勇者、獅薩等人氣角色，陪伴粉絲一起喝飲料、迎接電影上映。吉伊卡哇粉絲們不要錯過，7-11自7月22日起推出「吉伊卡哇」限量周邊預購，包含角色盒玩、杯子、餐具、鞋子、包包、衣服等多款話題吸睛商品，消費者自當日下午3點起不限消費金額，只要報會員手機就能購買，商品都有限量，售完為止。◾趴姿玩偶盲盒（售價199元）：絨毛材質，可愛造型◾雲睡眠燈盲盒（售價199元）：柔和的燈光，適合床頭陪睡小物；高度約 5-6 公分◾渾圓杯鈦陶瓷770ml（售價899元）：超寬口設計清洗零死角◾純透渾圓杯880ml（售價799元）：耐冷熱耐酸鹼、不易沾色不卡味◾餐墊餐具組（售價299元）：內含湯匙、叉子收納袋◾花園鞋（售價499元）：尺寸選擇有36、38、40◾室外拖鞋（售價499元）：尺寸選擇有36、38、40◾毛絨室內拖鞋（售價699元）：毛絨材質，可愛造型◾手提斜背包（售價599元）：手提肩背兩用設計◾曬娃雙面斜背包（售價449元）：細緻柔軟絨布，打造出雲朵般輕柔的觸感◾曬娃手提包（售價449元）：中型托特手提包，擁有足夠的置物空間◾迷你拼圖80片（售價360元）：產品內附專屬畫框、畫架◾六角壁磚56片拼圖（售價245元）：多種排列方式，自由組合喜歡的佈置方式◾雙面戴牛仔漁夫帽（售價390元）：雙面設計，一頂可以戴出兩種不同造型◾吉伊卡哇地墊（售價169元）◾美人魚浴巾（售價389元）◾造型軟式地墊（售價149元）◾寬版短T（售價390元）◾寬版口袋膠章短T（售價390元）◾伸縮票卡零錢包（售價199元）：貼心附設D環，可掛在背包或書包上◾吉伊卡哇保溫杯（售價399元）：背口徑超大設計，可輕鬆放入冰塊◾束口水桶包（售價459元）：有吉伊卡哇的小熊背包造型金屬吊飾◾吉伊卡哇後背包（售價699元）：緩衝隔層可收納13吋筆電◾雙層零錢包（售價279元）：吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇俏皮探頭模樣◾手機掛繩（售價229元）：可調式雙色編織繩扣環背帶◾伸縮票卡夾（售價179元）：伸縮易拉扣設計，進出刷卡輕鬆便利◾荷葉邊購物袋（售價399元）：可愛感抽皺荷葉邊設計7-11自7月22日起推出《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》主題設計杯，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃、海獺勇者、獅薩等人氣角色登上CITY TEA、不可思議茶BAR杯身。7月24日至7月26日加碼CITY TEA杏仁豆腐冰沙買1送1、懷舊鳳梨冰1送1、香鑽水果茶買2送2以及愛文芒果冰青茶2杯120元；不思議茶BAR則於7月22日至7月24日推出芭雷夢青茶／烏龍茶買2送2。並且台北捷盟門市、台中鑫華鑫門市以及高雄高昇門市進行期間限定的主題包店，近期在日本掀起熱議話題的FAMIMA，台灣「全家」也買得到！潮流教父NIGO®於2025年起擔任日本全家創意總監，為迎接日本全家45周年，NIGO®與日本頂尖團隊打造日本FamilyMart首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，並首度推出融合 FamilyMart 經典字母「F」與初代Logo元素的官方吉祥物「FAMIMA」。全新IP不僅成為日本社群討論焦點，也同步推出限定生活雜貨、文具及 Convenience Wear 聯名商品。配合「FAMIMA PARK AZABUDAI」7月10日開幕，台灣全家也宣布引進日本旗艦店限定商品，讓消費者不用飛日本，就能同步收藏東京最新潮流話題與官方周邊。