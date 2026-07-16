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社群軟體threads上有一名網友不滿遛狗被擋在北捷車站大廳外，竟然試圖公審，將站務人員照片、姓名等個人資訊公開，更自承「我是故意的」，北捷則要求立即下架，若同仁決定提告，也提供必要協助。據了解，該網友疑似是台灣知名攝影記者陳培堃，2023年他曾被爆料違規紮營，還為此被玉管處開罰。一名網友在threads上公布數段和北捷站務人員的對話和照片，只見內容中，他牽著一隻黃金獵犬試圖進入劍潭站，但遭到擋下，只見該民眾用英文頻問「根據什麼法律？」站務人員說要用寵物籠，他卻依然跳針「什麼法律？」，即使站務人員說這是大眾運輸工具，他也辯稱，「我又沒在車站裡面，我在車站外面」，站務人員則說，這是捷運站範圍阿，但該網友則說「這只是他的想法」。而該名網友隨後又自己坦承「我只是在戲弄這種人、我是故意的」，隨後又詞不達意的說「所有中國人都被詛咒了。你知道嗎？難怪會有文化大革命」，接著還放大拍攝站務人員的識別證，並且將之放在網站上。而事實上這並非該網友第一次公審公務員，今年1月14日，他也在threads拍下警衛編號，聲稱他當時和兩隻狗在士林洲美公園椅上，狗綁在柱子上距離他坐的椅子不到1公尺，遭該警察要求用手牽狗鍊，他則回已綁好不會亂跑，若要離開也會牽走，然後要他離開。結果後來該警察對他拍攝錄影，所以他也反拍攝存證，更說若這不是騷擾，什麼才是騷擾。據悉，該網友疑似是台灣知名攝影記者陳培堃，2023年曾被爆料，帶領媽媽團攀登玉山觀星，每人收了1.5萬元，結果卻沒在申請的指定宿營點過夜，在私地紥營還沒保險，最後遭玉管處罰錢並停權半年。