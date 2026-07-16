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▲智耕透過旗下「腎食堂」及「醣食堂」品牌，整合慢性病飲食服務，提供主食、蔬菜及相關食品，降低患者備餐負擔。（圖／智耕提供）

台灣生技產業年度指標獎項「2026傑出生技產業獎（Taiwan BIO Awards）」公布得獎名單，智耕創新股份有限公司以精準營養調控技術及慢性病飲食解決方案，獲得傑出新創獎，7月16日接受頒獎。業者表示，未來將持續深化精準營養技術，並規劃拓展海外市場。台灣慢性腎臟病與糖尿病為兩大國病，患者在日常飲食上往往面臨重重限制。腎臟病患者需留意鉀與蛋白質攝取，糖尿病患者則須長期管理醣類；許多患者與家屬仍常因食材選擇有限、備餐程序繁複，而難以長期落實。智耕看見此一臨床痛點，打破傳統農業與食品開發思維。研發團隊透過跨領域合作，建立獨家的「精準營養調控系統」，從田間栽培與作物生理著手調整營養組成，成功開發全台首創的低鉀蔬菜、天然低蛋白米、控醣蔬菜及控醣軟糙米等機能性食材。針對腎臟病飲食需求，團隊大幅降低蔬菜與米食中的鉀及蛋白質含量，同時保留原有型態、口感與食用方式，讓低鉀與低蛋白飲食更容易融入日常。針對糖尿病與血糖管理需求，團隊則將鉻營養元素導入蔬菜與主食，其中鉻有助於維持醣類正常代謝，讓控醣飲食兼顧營養、飽足與口感。智耕指出，相關產品已取得多項台灣發明專利，並完成第三方檢驗，其中低鉀蔬菜已與多家醫學中心合作進行人體臨床研究，成果發表於國際科學期刊；控醣系列也完成動物試驗，目前已有醫療院所、營養師及衛教師應用於臨床營養照護。除了產品研發，公司也以「腎食堂」及「醣食堂」兩大品牌整合慢性病飲食服務，提供主食、蔬菜及相關食品，希望降低患者備餐負擔。同時透過在地契作推動機能性作物生產，提升農產品附加價值，結合農業、生技及健康照護應用。智耕創新董事長黃明發表示：「我們不只是在做農業，而是在用生物科技打造精準醫療的前導防線。秉持『Farm before Pharm』理念，希望把安心、美味與科學重新帶回餐桌，讓慢性病患者重新享受『好好吃飯』的幸福。」未來，智耕創新將持續深化精準營養技術，開發更多符合慢性病與高齡者營養需求的機能性食材，並以新加坡市場為起點，逐步拓展海外布局，讓智耕創新研發成果進軍國際市場造福更多人群。