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紅色警戒高度戒備 中央災害應變中心：溢流方式對壩體產生破壞

農業部林保署依據今（16）日下午1時的最新監測資料，推估萬里溪堰塞湖目前蓄水量爲496.04萬立方公尺，已占總庫容量510萬立方公尺的97.26%，水位距離可能溢流警戒水位僅0.86公尺；預估最快17日溢流。農業部林保署說明，中央災害應變中心於今日下午2時召開情資研判會議暨工作會報，會中依據氣象預報、無人機空拍、水位計及專家團隊的研判，推估水位將於明（17）日凌晨2時達到警戒水位高程。林保署說明，考量疏散撤離作業不適合於凌晨執行，因此提前於今日下午3時發布紅色警戒，花蓮縣政府、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所也立即針對影響範圍內保全對象，全面啟動強制疏散撤離作業。中央災害應變中心強調，防災團隊研判堰塞湖將以溢流方式對壩體產生破壞，但破壞程度會因為壩體結構與土石堆積型態、河道型態、山區水文、地形等因素影響，具高度不確定性，無法具體預測。基以「防災重於救災，離災優於防災」，指揮官季連成強說明，應採取最高規格防災應變措施，並指示紅色警戒發布時，已請農業部啟動CBS災防告警細胞廣播，並通知民防管制中心同步發布堰塞湖警報，進行村里廣播、警消車輛擴音及其他警報通知機制，並再次向民眾宣導防災意識，說明警戒發布原因，提醒不得返回警戒區等事項。中央災害應變中心指出，各中央部會已全面進入高度戒備狀態，花蓮縣政府與萬榮鄉公所、鳳林鎮公所、公路局及鐵路公司等單位也依紅色警戒，執行警戒區域居民的強制疏散撤離、收容安置等。中央災害應變中心呼籲，警戒區域內的民眾務必配合地方政府的疏散撤離指示。在紅色警戒未解除前，請撤離民眾切勿心存僥倖或擅自返回警戒區域，以確保自身安全。