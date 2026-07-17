小孟老師分析今（17）日12星座運勢，金牛座省錢財富翻倍，巨蟹座會有意外之財，感情方面，牡羊座要做好戀愛的準備，處女座有機會結識到不錯的朋友。
牡羊座：
工作：職場效益提升
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
牡羊幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座：
工作：不急躁有進展
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
金牛幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：盡力做到最好
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
雙子幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
巨蟹座：
工作：懂得利用資源
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
巨蟹幸運色：灰色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：信念帶動效益
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
獅子幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
處女座：
工作：化解嚴重衝突
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
處女幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
天秤座：
工作：貴人出面幫忙
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
天秤幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
天蠍座：
工作：做好市場調查
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
天蠍幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
射手座：
工作：正確合理判斷
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
射手幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
魔羯座：
工作：友善對待同事
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：多閱讀有收穫
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：學習效力提高
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
雙魚幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：職場效益提升
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
牡羊幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座：
工作：不急躁有進展
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
金牛幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：盡力做到最好
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
雙子幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
巨蟹座：
工作：懂得利用資源
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
巨蟹幸運色：灰色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：信念帶動效益
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
獅子幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
處女座：
工作：化解嚴重衝突
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
處女幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
天秤座：
工作：貴人出面幫忙
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
天秤幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
天蠍座：
工作：做好市場調查
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
天蠍幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
射手座：
工作：正確合理判斷
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
射手幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
魔羯座：
工作：友善對待同事
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：多閱讀有收穫
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：學習效力提高
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
雙魚幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。