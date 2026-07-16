我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國股市近期不斷震盪下殺，今日又再度大跌超過6％，追蹤三星與SK海力士的個股槓桿ETF被外界視為這波劇烈波動的罪魁禍首，對此，韓國金融委員會今（16）日宣布將大幅收緊槓桿ETF的交易，祭出一系列相關管制措施，包括暫停批准任何新型個股槓桿ETF上市、現存槓桿ETF的廣告與宣傳將被全面禁止、未來投資人若想買賣此類商品，帳戶必須具備3000萬韓元的基本保證金，比目前的1000萬韓元拉高3倍。根據《韓聯社》報導，韓國副總理兼財政經濟部具潤哲在「市場狀況檢查會議」中宣布了一系列針對個股槓桿ETF的補強監管措施，包括基本保證金大幅上調，投資槓桿ETF的保證金門檻，從現行1000萬韓元調高至3000萬韓元，且強制要求「全額現金」。過去投資人只需提供300萬韓元的現金，其餘700萬韓元可以名下持有的股票市值折抵，新制上路後，投資人必須具備3000萬韓元全額現金保證金，這意味著若以現金門檻來看，相當一口氣提高了10倍。此外，交易槓桿ETF的最小單位暫時提高至20股，韓國監管當局表示，將最小交易單位拉高到20股，可望有效降低散戶的短線沖銷交易量。針對券商的監管也加強，證券公司對溢折價率的管理標準將由目前的3％收緊至2％，若旗下ETF出現不合理折溢價且違反規定的相關公司，官方將研擬限制其未來發行新ETF的資格。此外，投資個股槓桿ETF所需完成的投資教育時間將由目前的2小時延長至3小時。新制將分階段實施，基本保證金上調預計於今年8月起上路；最小交易單位變更則考慮到券商系統開發時間，定於11月實施。而在市場恢復穩定之前，政府將暫停批准任何新型個股槓桿ETF上市，現存商品的廣告與宣傳活動也將被全面禁止。韓國監管當局解釋，當初為了化解國內外不對稱監管、推動資本市場先進而引進的「個股槓桿ETF商品」，近期市值和交易量增長過快，已對市場穩定造成潛在威脅，因而不得不祭出重拳整頓。官方強調，未來將持續監控該商品的資金流向與市場影響力，必要時不排除推出更進一步的限制措施。另外，韓國監管當局也指出，韓股的波動受到多種因素共同作用造成，包括市場獲利了結、資產配置調整、AI景氣前景多空交雜、半導體產業在韓國經濟佔比過高等等，不光只是槓桿ETF導致。