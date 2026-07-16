我是廣告 請繼續往下閱讀

▲德德長相被形容是BTS V、柏原崇、車銀優和陳柏霖的混合體。（圖／翻攝自德德IG＠derder0904）

▲德德（左圖左、右圖）2024年初幫挑戰立委連任的鄭運鵬上掃街車拜票，俊美五官、儒雅氣質讓他一夕爆紅。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書、IG＠niceponpon0602）

▲德德目前在大學就讀，對私生活相當低調，短時間也沒有進演藝圈的打算。（圖／翻攝自德德IG＠derder0904）

國民黨立委萬美玲小兒子佀廣洋近來身陷校園霸凌、兵役、地下球板簽賭及特權關說疑雲，讓身為桃園市議員參選人的他爭議不斷，有網友便力推形象優質的政二代、前民進黨立委鄭運鵬19歲獨子「德德」（本名鄭屹德），大讚他外貌出眾又經常和父親投身公益活動，形容是「行走的人間葉黃素」。一名網友昨（15）日在社群平台發文：「奇怪的佀太多了，需要洗滌一下眼睛和心靈，桃園也是有比較符合大家理想的兒子（這什麼說法），是國民兒子也是國民女婿，行走的人間葉黃素。」隨文附上鄭運鵬兒子德德的數張照片。該篇貼文發布才半天，吸引超過2萬人按讚、瀏覽次數突破30萬，其他網友回應：「真的，這世界破破爛爛就需要德德來縫縫補補我們破碎的心」、「留友洗乾淨版面」、「想當年是為了看他才來開Threads帳號」、「德德帥到連他爸都要蹭他的名字」、「德德就是氣質好，有素養」、「這才是我滑脆想看到的！」鄭運鵬在2024年的立委選舉中挑戰三連霸失利，但當時和他合體拜票、神似BTS V、柏原崇、車銀優和陳柏霖的兒子德德一夕爆紅，個人IG追蹤數翻50倍，還成為Google、臉書熱搜關鍵字，人氣海放在政治圈耕耘約30年的父親，而德德也以自己的影響力和父親做公益，兩人曾經一同擔任羅慧夫顱顏基金會的愛心大使，為顱顏患童發聲。德德畢業於北市私立延平高中，目前是一名大學生，過去曾經傳出參加選秀節目《原子少年2》，但鄭運鵬希望愛子先專注於學業，因此德德婉拒多數演藝邀約，保持低調生活，僅偶爾以「未出道新人」身分接少量平面代言，並不定時更新粉絲專頁。