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盧秀燕反酸綠營不懂制度 市府：依法執行中央SOP

民進黨台中市議會黨團今天下午召開記者會，質疑台中市政府對中聯油脂超過兩年沒有抽驗油品，批評地方食安把關失靈。台中市長盧秀燕則反擊，指綠營「對資訊不太了解，對維護食安陌生、甚至不在意」。台中市政府也強調，依《食品安全衛生管理法》建立的食品三級品管制度，大型油脂廠依法須自主送第三方公正單位檢驗，政府抽驗屬外部監督，業者才是食品安全第一責任人。黨團總召周永鴻今（16）日在記者會中，將致癌油事件對比非洲豬瘟指出，豬瘟案宣稱查廠24次，但關鍵項目僅查驗2次；中聯案宣稱查廠6次，真正抽驗油品卻只有1次，且時間停留在2024年4月26日。他批評市府把「有進工廠」包裝成「有把關」，真正該做的油品抽驗卻兩年未執行。市議員陳俞融表示，盧市府面對重大食安危機，第一時間想到的不是檢討地方管理責任，而是不斷將矛頭指向中央。市議員施志昌則呼籲地方政府停止政治操作、回歸食安本質，並指出工廠登記、稽核與裁罰皆屬地方權責，平時稽查顯然未落實。市議員張芬郁也表示，台中市衛生局自2015年推動「食用油脂稽查專案」以來，中聯油脂從未列入專案名單，且最新排定稽查時間竟是2026年8月，未安排在端午、中元等油品需求旺季前，呼籲盧秀燕「從輔選活動回來，好好當市長」。盧秀燕今（16）日下午出席「2026智慧台中論壇」宣傳記者會，會後回應民進黨團指控時表示，綠營「對資訊不太了解」，更直言「他們對維護食安是陌生的，或者不是在意的。」她指出，台中市政府去年共查廠3次，其中1次還是與中央聯合稽查，全程皆依照中央訂定的SOP執行，並無外界所稱怠忽職守。台中市衛生局也補充說明，依《食安法》建立的食品三級品管制度，大型油脂製造業者依法須自主委託第三方公正檢驗機構進行檢驗，政府抽驗則屬外部監督機制，業者才是食品安全第一責任人。衛生局表示，官方抽驗是依年度專案、不同廠家、產品類別及稽查重點輪流規劃，並非要求每家工廠、每項產品都必須每年固定抽驗，全國各縣市皆依中央規範採一致標準執行。