手機遊戲《流浪漢模擬器》近期在Threads上爆紅，並衝上「模擬」類遊戲排行榜第一名，不少玩家在社群分享自己的「街友人生」，從翻垃圾、領救濟金到中樂透翻身，甚至被車撞、意外身亡，各種充滿隨機性的事件讓玩家直呼「比現實人生還刺激」，該遊戲更在社群的帶動下，掀起一波下載熱潮。
從街友開始人生 翻垃圾、打工、創業都能體驗
《流浪漢模擬器》是一款模擬生存遊戲，玩家將扮演身無分文的流浪漢，從街頭開始展開人生。遊戲中每一次行動都代表一天，玩家必須想辦法維持健康、幸福及飽足感等數值，透過翻垃圾、撿空瓶、乞討、打零工等方式賺取收入，逐步改善生活。
隨著遊戲進行，玩家還可以購買房屋、成立公司、提升社會地位，甚至有機會靠著幸運事件一夕翻身。值得注意的是，遊戲中的所有事件皆是採隨機發生，可能今天才剛中樂透，隔天就因交通事故喪命，也可能努力數十年，最後仍逃不過老化死亡，充滿未知與戲劇性。
Threads攻略洗版 玩家研究「街友求生術」
儘管《流浪漢模擬器》並非新作，但隨著人氣攀升，Threads 上也出現大量攻略分享，不少玩家整理新手教學，從如何快速累積第一桶金、垃圾回收技巧，到如何領取失業救濟金、殘疾補助等求生方式，都成為熱門討論話題。
有玩家建議，一開始可優先投資研究技能，再開始回收垃圾賺錢，並善用社會福利累積資產，也有人分享「角色前7天不會死亡」等玩法技巧，希望幫助新手度過最困難的開局階段。不少網友留言表示，「死了十幾次才知道怎麼玩」、「原本想玩五分鐘，結果直接玩了一整晚」、「不是在翻身，就是在重開人生」。
玩到60歲、當上總統 玩家笑：人生比現實還精彩
除了攻略之外，不少玩家也分享自己的「人生紀錄」。表示自己的角色一路活到60歲，期間曾兩度中頭獎、歷經五次離婚，甚至在52歲時意外當上總統，笑稱「人生真的很精彩」。也有人表示，自己前幾世總是英年早逝，直到累積經驗後才終於活得比較久，甚至因此體會到不同年齡階段的人生變化。
由於每一次遊玩都會遇到不同事件，沒有固定劇情，不少玩家認為，《流浪漢模擬器》最大的魅力就在於「永遠不知道下一秒會發生什麼事」。遊戲看似在模擬街友生活，實際玩下去卻像是在體驗另一段人生「今天還在翻垃圾，明天可能就中樂透；前一秒剛創業成功，下一秒又可能被車撞，一切真的只能靠運氣。」
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《流浪漢模擬器》是一款模擬生存遊戲，玩家將扮演身無分文的流浪漢，從街頭開始展開人生。遊戲中每一次行動都代表一天，玩家必須想辦法維持健康、幸福及飽足感等數值，透過翻垃圾、撿空瓶、乞討、打零工等方式賺取收入，逐步改善生活。
隨著遊戲進行，玩家還可以購買房屋、成立公司、提升社會地位，甚至有機會靠著幸運事件一夕翻身。值得注意的是，遊戲中的所有事件皆是採隨機發生，可能今天才剛中樂透，隔天就因交通事故喪命，也可能努力數十年，最後仍逃不過老化死亡，充滿未知與戲劇性。
儘管《流浪漢模擬器》並非新作，但隨著人氣攀升，Threads 上也出現大量攻略分享，不少玩家整理新手教學，從如何快速累積第一桶金、垃圾回收技巧，到如何領取失業救濟金、殘疾補助等求生方式，都成為熱門討論話題。
有玩家建議，一開始可優先投資研究技能，再開始回收垃圾賺錢，並善用社會福利累積資產，也有人分享「角色前7天不會死亡」等玩法技巧，希望幫助新手度過最困難的開局階段。不少網友留言表示，「死了十幾次才知道怎麼玩」、「原本想玩五分鐘，結果直接玩了一整晚」、「不是在翻身，就是在重開人生」。
除了攻略之外，不少玩家也分享自己的「人生紀錄」。表示自己的角色一路活到60歲，期間曾兩度中頭獎、歷經五次離婚，甚至在52歲時意外當上總統，笑稱「人生真的很精彩」。也有人表示，自己前幾世總是英年早逝，直到累積經驗後才終於活得比較久，甚至因此體會到不同年齡階段的人生變化。
由於每一次遊玩都會遇到不同事件，沒有固定劇情，不少玩家認為，《流浪漢模擬器》最大的魅力就在於「永遠不知道下一秒會發生什麼事」。遊戲看似在模擬街友生活，實際玩下去卻像是在體驗另一段人生「今天還在翻垃圾，明天可能就中樂透；前一秒剛創業成功，下一秒又可能被車撞，一切真的只能靠運氣。」