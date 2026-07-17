占卜師「道境塔羅」分析12生肖今（17）日工作運勢與建議，屬鼠受環境影響心情，屬馬職場遇小人，屬兔工作壓力偏大，建議尋求協助，不要獨自承擔責任。
鼠
今天容易因環境或人際因素影響心情，工作節奏也可能被打亂。建議保持彈性，不必凡事追求完美，穩住自己的步調最重要。
牛
事情容易出現計畫外的變數，進度可能不如預期。建議先接受現況，別急著抱怨或放棄，調整方向比硬撐更有效。
虎
努力已久卻遲遲看不到成果，容易開始懷疑自己的選擇。建議重新檢視策略，不要只是埋頭苦做，換個方法可能更快突破。
兔
工作壓力偏大，可能感受到資源不足或外界支持有限。建議主動尋求協助，不要獨自承擔所有責任。
龍
今天適合學習新技能、接觸新事物，容易獲得不錯的成長機會。建議保持好奇心，勇於嘗試會為未來加分。
蛇
容易被過去的人事物影響判斷，難以完全放下。建議把重心拉回現在，別讓舊情緒拖慢前進的腳步。
馬
職場競爭或資訊戰較多，容易遇到不夠坦率的人。建議提高警覺，重要事項務必再次確認，不要輕信口頭承諾。
羊
容易因鑽牛角尖而看不清方向，也可能不願接受他人的建議。建議適時停下來整理思緒，換個角度會有新的答案。
猴
團隊合作運佳，彼此配合默契提升，事情推進也更有效率。建議多與同事交流合作，能讓成果更加亮眼。
雞
容易受到過去經驗影響，對新機會顯得保守。建議勇敢放下舊包袱，別讓過去限制了現在的選擇。
狗
今天人際運不錯，溝通能力提升，也容易獲得他人的信任。建議善用同理心與耐心，合作將更加順利。
豬
充滿行動力與學習熱情，適合主動爭取新任務或挑戰。建議把握今天的衝勁，但也別忽略細節。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天容易因環境或人際因素影響心情，工作節奏也可能被打亂。建議保持彈性，不必凡事追求完美，穩住自己的步調最重要。
牛
事情容易出現計畫外的變數，進度可能不如預期。建議先接受現況，別急著抱怨或放棄，調整方向比硬撐更有效。
虎
努力已久卻遲遲看不到成果，容易開始懷疑自己的選擇。建議重新檢視策略，不要只是埋頭苦做，換個方法可能更快突破。
兔
工作壓力偏大，可能感受到資源不足或外界支持有限。建議主動尋求協助，不要獨自承擔所有責任。
龍
今天適合學習新技能、接觸新事物，容易獲得不錯的成長機會。建議保持好奇心，勇於嘗試會為未來加分。
蛇
容易被過去的人事物影響判斷，難以完全放下。建議把重心拉回現在，別讓舊情緒拖慢前進的腳步。
馬
職場競爭或資訊戰較多，容易遇到不夠坦率的人。建議提高警覺，重要事項務必再次確認，不要輕信口頭承諾。
羊
容易因鑽牛角尖而看不清方向，也可能不願接受他人的建議。建議適時停下來整理思緒，換個角度會有新的答案。
猴
團隊合作運佳，彼此配合默契提升，事情推進也更有效率。建議多與同事交流合作，能讓成果更加亮眼。
雞
容易受到過去經驗影響，對新機會顯得保守。建議勇敢放下舊包袱，別讓過去限制了現在的選擇。
狗
今天人際運不錯，溝通能力提升，也容易獲得他人的信任。建議善用同理心與耐心，合作將更加順利。
豬
充滿行動力與學習熱情，適合主動爭取新任務或挑戰。建議把握今天的衝勁，但也別忽略細節。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。