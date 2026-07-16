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控萬美玲借劇團名義辦活動 「夾學生聯絡簿」偷宣傳

捐髮活動染政治色彩！黃瓊慧：學校不是立委的「禁臠」

桃園市議員參選人佀廣洋近期接連捲入校園霸凌、兵役、作弊等爭議，相關風波也持續延燒至家人身上，其父親佀同似的海川建設被質疑「精準投資」，其母親國民黨立委萬美玲則被踢爆，曾多次將政治活動帶進校園。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧宣布，將於下個議會會期提案，要求全面禁止民意代表的政治活動進入校園，並強調「學校不是政治提款機」。黃瓊慧表示，她將在下個議會會期正式提案，希望獲得跨黨派議員支持，推動「禁止任何民意代表的政治活動入侵校園」，讓教育場域回歸單純，不再淪為政治宣傳工具。她強調，民代若兼任家長會長，更應落實利益迴避；而校長屬於廣義公務員，也不應違反行政中立，以教育名義協助政治人物動員，增加第一線教師的負擔。黃瓊慧指出，萬美玲過去參選立委期間，曾要求學校開放場地舉辦活動，並以「觀賞劇團」名義進入校園，實際上卻從事競選宣傳，當時萬美玲除了透過夾帶學生聯絡簿宣傳，甚至要求學生繳交回條等個人資料，還有部分校長向學生表示「有參加就可以蓋榮譽卡」，相關作法不僅引發家長反彈，也讓老師承受額外行政壓力，質疑已違反行政中立。除了競選活動外，黃瓊慧也提到，萬美玲曾以「捐髮做善事」名義，讓國民黨青工會、國民黨女青會等具政黨色彩的團體進入校園，並動員家長會、校長及教師配合參與。她呼籲教育局應嚴守行政中立，不應讓校園成為政治活動的平台，更不該協助特定政治人物進行宣傳。最後，黃瓊慧更強調，此項提案希望能獲得不分黨派議員共同連署支持，學校不應成為立委的「禁臠」，教育更不是立委的「政治提款機」，選舉是政治人物自家的事，不應為了選票而污染學校這個殿堂，「請立委放過學校、放過孩子」！