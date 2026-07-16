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▲「京城天湖」實品屋公共空間，細膩木作與燈光設計，展現設計師對生活美學的講究。（圖／翻攝畫面）

▲ 「京城天湖」實品屋空間，溫馨舒適的規劃，滿足首購族與換屋族的居住需求。（圖／翻攝畫面）

隨著台積電高雄設廠效應持續發酵、高鐵科技之心開發案穩步推進，加上大型商辦與產業投資陸續到位，左營高鐵特區已成為近年高雄市場最受矚目的發展區域之一。在多重建設利多加持下，高鐵生活圈房市熱度不斷攀升，坐落蓮池潭畔的「京城天湖」順勢推出「高鐵震撼價」專案，實品屋1550萬元起的價格甫公布即引發市場關注。近年購屋族選擇住宅時，除了地段與交通機能，更重視格局規劃與居住質感。相較預售產品需仰賴圖面想像未來生活，「京城天湖」以成屋實景呈現，讓買方能直接感受空間尺度、採光視野與居住氛圍，賞屋過程也更具真實感。走進「京城天湖」實品屋，高質感裝潢與細膩空間規劃隨即成為賞屋民眾關注焦點。從客廳主牆設計、燈光氛圍營造，到餐廚空間與臥室配置，處處可見設計師對材質選用、空間比例與生活美學的講究；搭配細膩軟裝鋪陳，讓整體空間更具層次與溫度，也讓來訪民眾能更具體想像入住後的理想生活樣貌。除了裝潢質感，產品格局規劃同樣深受賞屋民眾青睞。客餐廳空間銜接流暢，公私領域分配得宜，兼顧生活互動與居住舒適；搭配充足採光與良好空間尺度，讓住宅不只是棲身之所，更成為放鬆身心的生活場域，無論首購族、小家庭或換屋族，都能從中找到理想居住品質的樣貌。在營建與裝修成本雙雙攀升的情況下，成屋產品因具備「即刻入住」優勢，加上能直接檢視格局、採光與實際空間表現，近年愈來愈受自住買方青睞；完整裝潢展示的實品屋，更有助於購屋者快速建立生活想像，降低未來裝修規劃的不確定性。除產品本身條件之外，「京城天湖」所在的左營高鐵生活圈同樣備受市場看好。區域坐擁高鐵、台鐵與捷運三鐵共構優勢，並享有蓮池潭難得的水岸景觀資源；隨著高鐵科技之心開發計畫、高雄半導體產業聚落及周邊重大建設逐步到位，區域發展潛力持續受到市場關注。在高鐵生活圈房價持續走揚之際，「京城天湖」以實品屋1550萬元起的「高鐵震撼價」，結合高質感裝潢、舒適格局規劃與蓮池潭水岸景觀優勢，吸引不少自住客前往賞屋，也成為近期北高雄房市備受矚目的焦點指標個案。