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2026年世界盃決賽組合正式出爐，將由西班牙對決阿根廷。隨著兩支球隊相繼闖進冠軍戰，本屆首度參賽的維德角再度成為球迷熱議焦點。有網友笑稱，「一開始覺得維德角運氣真好，後來才知道維德角運氣真差」，也有人直呼「維德角含金量持續上升」。西班牙在4強賽以2：0擊敗法國，自2010年後再度挺進世界盃決賽；阿根廷則在4強戰最後階段連進兩球，以2：1逆轉英格蘭，連兩屆闖進冠軍戰。決賽將於台灣時間20日凌晨3時，在紐約／紐澤西體育場登場。本屆賽事至今，西班牙取得6勝1和，攻進13球、僅失1球；阿根廷則豪取7連勝，累計攻入19球，暫居本屆進球榜第一。不過，這兩支決賽球隊都曾在維德角身上遇到麻煩，也讓這支世界盃新軍的評價一路上升。維德角在小組賽首戰面對西班牙，門將沃濟尼亞（Vozinha）多次化解危機，最終幫助球隊以0：0逼平奪冠熱門。這也是西班牙本屆7場比賽中，唯一未能取勝、也是唯一沒有進球的一戰。之後西班牙一路擊敗沙烏地阿拉伯、烏拉圭、奧地利、葡萄牙、比利時與法國，強勢挺進決賽。回頭來看，維德角能讓西班牙全場掛零，實力是真的強。維德角的驚奇不只發生在小組賽。小組賽第2戰，他們在兩度落後下以2：2逼和烏拉圭，第3戰再與沙烏地阿拉伯踢成0：0，最終以3連和、分組第2之姿挺進32強。淘汰賽首戰，維德角遭遇衛冕軍阿根廷。面對本屆火力最兇猛的球隊，維德角在上半場先失球後，下半場追平比分，成功把比賽拖進延長賽；延長賽再度落後後，他們仍頑強扳平。直到延長賽下半場，阿根廷才攻進致勝球，最終維德角以2：3惜敗。隨著西班牙與阿根廷會師決賽，維德角本屆表現再度被翻出討論。不少球迷表示，原本以為維德角只是抽籤不錯、靠和局晉級，沒想到他們面對的竟是最終兩支決賽隊伍，而且都踢得極為頑強。有網友打趣表示，「一開始覺得維德角運氣真好，後來才知道維德角運氣真差」，也有人直呼「維德角含金量持續上升」、「讓西班牙和阿根廷最頭痛的球隊，或許就是維德角」。