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年底九合一選舉，公投將綁大選，藍白力推6個公投案，包含鞭刑、反廢死、移轉投票、交通罰鍰專用改善行人安全、廢除非核家園及安樂死公投等。對此，中選會主委游盈隆今（16）日在質詢時表示，若公投案達4案可能要開票到隔日凌晨2、3時，這是客觀現實。內政委員會今邀請中選會主委游盈隆等人就「今年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。對於國民黨、民眾黨已提出6個公投案，外界憂心是否再次發生2018年地方大選合併10項公投案的選務亂象。游盈隆指出，中選會會依規定游委員會審議是否符合相關規定，但他目前並不知道最終成案結果為何。綠委李坤城問，若年底真的有6個公投案，中選會將如何因應？游盈隆坦言，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來，因為這不是我們能選擇的。」並直言這勢必會造成選務極大的困難。游盈隆也提到，2022年只有九合一大選加上修憲公投，僅一個案子卻開票到晚間11點40分才結束，若依此估算，九合一加上一案公投可以在當天開票完畢，若有兩案公投，勢必超過午夜12時才開完票；若有三案，勢必開票到凌晨1、2點，如有四個案子更可能到2、3點，這是客觀現實。