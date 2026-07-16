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「先把新聞播完再說」 她坦言其實早就知道

網友狂讚專業 同事笑喊：今晚要做蟑螂惡夢

為何夏天常見「飛天蟑螂」？高溫與燈光都是原因

美國洛杉磯一名電視台女記者近日在戶外進行新聞連線時，竟遭一隻「飛天蟑螂」突襲。蟑螂不僅直接飛落在她身上，還一路從脖子爬到胸口，甚至停在麥克風上，但她全程神情自若、完成播報，直到鏡頭切換後才趕緊拍打衣服、抖落蟑螂。這段畫面曝光後，不少網友大讚她的專業表現，直呼「如果是我早就尖叫逃跑了」。綜合《USA TODAY》、《每日郵報》等外媒報導，任職於美國洛杉磯KTLA 5電視台的記者梅尼托夫（Rachel Menitoff），15日晚間前往加州舍曼奧克斯（Sherman Oaks）進行現場連線，報導南加州持續高溫帶來的熱浪影響。不過就在直播過程中，一隻體型不小的飛天蟑螂突然飛入鏡頭，落在她的肩頸附近，隨後一路爬過胸口，最後停在別在胸前的麥克風上，幾秒鐘後才再度飛離畫面。儘管明顯感覺到有東西在身上爬行，梅尼托夫始終沒有中斷報導，依舊冷靜完成現場連線。直到播報結束、鏡頭仍持續拍攝時，她才立刻拍打肩膀、抖動衣服，試圖把蟑螂甩掉。她事後受訪時坦言，自己其實從一開始就知道蟑螂停在身上。她表示：「我知道牠在我身上，但我也知道，只要我一注意牠，就不可能把新聞報完。」因此她只能不斷告訴自己「先把這段報導完成，再來處理」。她也笑說，這次採訪主題剛好就是南加州極端高溫，而蟑螂本來就容易受到高溫及攝影燈光吸引，「現場簡直就是蟑螂最喜歡的環境。」梅尼托夫事後也將影片分享至Instagram，幽默寫下：「Trying to steal my thunder（想搶走我的風采）」；面對網友盛讚她臨危不亂，她則回應：「相信我，要保持冷靜真的一點都不容易。」影片曝光後迅速在社群平台引發熱議，許多網友紛紛留言表示佩服，「真正的專業，如果是我，大概已經一路尖叫跑到街角了」、「應該幫她加薪，我可能會直接把衣服脫掉」、「好萊塢快來找她演戲，臨場反應100分」。KTLA電視台也在社群平台分享這段影片，並稱讚梅尼托夫的專業精神。同事霍姆斯（Jessica Holmes）表示，雖然她當下可能不知道身上到底是什麼，但一定感覺得到有東西在爬，「她真的太專業了。」主播史皮爾曼（Eric Spillman）則直呼：「這真的太可怕了！」另一名主持人韓德森（Megan Henderson）也說，這種經驗就算過了好幾個小時，甚至好幾天，都還會覺得身上好像還有蟑螂在爬。氣象主播霍金斯（Kirk Hawkins）則打趣表示：「看完這段影片，我們今晚大概都要做飛天蟑螂的惡夢了。」根據科學網站《Live Science》資料，美洲蟑螂等大型蟑螂屬於夜行性昆蟲，偏好溫暖、潮濕環境，天氣愈熱活動力愈強，夏季甚至會短距離飛行，因此高溫期間特別容易出現在戶外燈光附近。