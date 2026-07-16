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近來網路流傳一份國發會檔案管理局機密文件，內容揭露1990年解嚴時期，教育部佈建人力至大專院校，透過發放給學生津貼來獲取情報，其中在「佈建人員」名單中，驚見綠委王定宇的姓名，且因「績效良好」提高支津。對此王定宇今（16）日回應，很可笑且不是事實，自己在學運圈邊緣到不行，完全沒有參與會議或是決策，當然也不是佈建人員，當時成大學運老大是羅正方，也是情治單位監控的對象，可以問問他的意見，「聽到這種指控，應該會大笑三聲說『王定宇不可能』！」對於資料顯示過去求學階段被情治單位吸收，王定宇說，這真的是太荒謬太好笑了，大學時期的事情，說他不認真讀書無法否認，但說他是佈建人員，「那就很可笑而且不是事實！」王定宇說，白色恐怖時期，在學校佈建，該被檢討追究的，是當時的國民黨政府和情治人員。至於自己在19歲時，擔任成大八位學生校總幹事之一，本來就會跟課指組有所往來接觸，討論學生相關活動，或是聚餐，至於課指組和相關情治單位，怎麼編纂資料，完全不得而知。王定宇說明，而自己在學運圈，則是邊緣到不行，完全沒有參與會議或是決策，當然也不是佈建人員，當時成大學運老大是羅正方，也是情治單位監控的對象，可以問問他的意見，「聽到這種指控，應該會大笑三聲說『王定宇不可能』！」