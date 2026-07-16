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中聯油脂今（16）日又爆隱匿通報，食藥署再開罰300萬元。中聯油脂今下午發布重大訊息，針對沙拉油檢出苯駢芘超標事件，向社會大眾致歉，表示此次事件造成消費者恐慌與困擾，公司深感歉意。另，針對裁罰金額合計約2億元，因流動資金尚屬充裕、財務結構健全， 短期對整體現金流量不致構成重大影響。中聯油脂表示，公司生產的沙拉油經檢驗發現苯駢芘含量超過法規標準，通報主管機關後，已依台中市政府指示，自115年7月1日起全面停工，並停止沙拉油出貨。在原因未徹底釐清、改善計畫未經主管機關審查核准前，絕不擅自復工。中聯油脂指出，目前已邀集技術專家及學者，全面檢視製程條件、黃豆品質及原料產地來源，釐清造成異常的原因，並提出矯正措施及預防再發措施等改善策略。針對主管機關質疑廠內留樣檢驗數據與下游業者檢測結果不一致，中聯油脂表示，秉持公開透明原則，已全力配合食品藥物管理署、地方衛生局及司法機關進廠複查，協助釐清事實真相。中聯油脂目前已接獲衛生福利部裁罰新台幣1億6520萬元，以及台中市政府裁罰300萬元。公司強調，將記取此次事件教訓，持續提升品質管理標準，以更嚴謹的態度落實食品安全管理，並再次向所有受影響的客戶、合作夥伴及社會大眾致歉，同時持續配合主管機關進行後續調查作業。