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▲50樓Cafe自助餐廳目前於9月30日前推出「澎湖美食季」，主打產地直送的鮮美海味及當地名物。（圖／50樓Cafe提供）

知名吃到飽餐廳驚傳將熄燈！擁有高樓美景、屬新北市最高Buffet的「50樓Café自助餐廳」，今（16）日公告，將於9月30日結束營業，而屬於同集團的「Asia49亞洲料理及酒廊」，也同樣只營業到8月16日。同集團的「望月樓」、「Mega50宴會廳」則不受影響將繼續營業。新北板橋百揚大樓的48樓至50樓集結「望月樓」、「Asia49亞洲料理及酒廊」、「50樓Café自助餐廳」與「Mega50宴會廳」，因為地點鄰近板橋捷運站，是許多雙北民眾喜歡聚餐的首選之一。而位處50樓的「50樓Café自助餐廳」，擁有200公分高的落地窗，晚上時可欣賞無敵夜景，堪稱高空浪漫餐廳。而餐檯供應近百道料理，並不定期有推出主題活動而更受到歡迎，像目前正值「澎湖美食季」，選用產地直送的鮮美海味如牡蠣、紅新娘、小卷、石鮔乾，以及仙人掌、風茹草、花菜干等當地名產，透過多元料理手法，做出生猛美味菜色。無奈「50樓Café自助餐廳」確定將只有營業到9月30日，而。業者也於臉書等社群平台發聲明表示：」並提到，