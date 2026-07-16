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全球晶圓代工龍頭台積電今（16日）舉行法說會，並公佈第二季財報。在法說會上，由於先前不斷傳出台積電可能調漲晶片報價的消息，董事長魏哲家談到晶圓定價策略，笑稱自己也很羨慕記憶體廠的毛利率，但不會突然大幅漲價，甚至一次提高四倍、五倍。全球知名研調分析師認為，台積電完全可以辦到，卻不這麼做。台積電公佈第二季財報，受惠於人工智慧（AI）需求的強勁浪潮，淨利較去年同期大幅增長 77.4%，遠超市場預期，並持續刷新歷史新高紀錄。根據CNBC報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimates原先預估台積電第二季營收達 1.264 兆新台幣，最終開出1.270兆元的表現，高於預期數字。淨利原預計能達6,326.4 億新台幣，實際為 7,065.6 億新台幣，遠高於預期。台積電預估第三季營收將介於 446 億至 458 億美元之間，營業利益率（Operating Margin）預計落在 56% 至 58%。台積電董事長魏哲家表示，為了滿足客戶的強烈需求，台積電將在美國亞利桑那州追加 1,000 億美元的投資，使該州的總投資額達到 2,650 億美元。這筆投資將用於建造數座或更多的半導體邏輯晶圓廠，以生產 2 奈米量產（MP）技術，同時也將建設先進封裝廠，以支持美國客戶多年來的需求。值得注意的是，在定價策略上，魏哲家強調台積電不會為了追求短期獲利而擠壓客戶，公司的成功是建立在客戶也能成功之上，他坦言，雖然他也非常想提高到4倍或5倍。但如果這樣漲價，客戶無法生存下去，他笑稱，「我真的很嫉妒記憶體公司，高達86%的毛利率，但我們有68%就很滿意了。」CNBC引述半導體研調機構SemiAnalysis 的分析師 Sravan Kundojjala 的看法指出，台積電實質上掌握了極大的主導權，但選擇不完全施展。他認為，台積電擁有的定價權其實遠超過目前行使的程度，儘管台積電仍能透過選擇性漲價方式獲取利益，但他們的策略顯然是經過深思熟慮，而非投機取巧，在維持健康毛利率的同時，也不為客戶帶來麻煩。然而，他也提到，記憶體市場的繁榮目前正在擠壓台積電的非AI相關業務，「消費性及對價格敏感的終端市場，受到了記憶體價格上漲和零組件供應緊張的衝擊。」