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行政院拍板「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，外界也關注是否帶動房市買氣，讓打炒房再打折扣？對此，公股行庫主管認為，對房市不會有影響，激勵效果不大，在政府房市管制之下，投資客幾乎消失，市場回歸剛性需求，不會單純為了利息補貼才決定買數千萬元的房子，而是確定要買房，才開始比較哪一個貸款方案最優惠。公股行庫主管指出，青安3.0修正方向包括設定所得門檻200萬元的「排富」門檻，可將政府資源給予有真正購屋需求的年輕人，另增加婚育優惠，申請日前2年內完成結婚登記家庭，貸款額度最高1200萬元；育有未成年子女家庭額度最高1500萬元，也是鼓勵結婚、生子，符合少子化政策。不過，借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣市為2500萬元、其他縣市為2000萬元，建商是否會刻意壓低售價在門檻之下，公股行庫主管不諱言「一定會有，但相較直接降價，目前更常見是縮小坪數，推出更多2房、小坪數產品，把總價控制在政策門檻內，避免因總價過高被歸入豪宅，增加貸款難度。此外，公股行庫主管還說，其實如果成交價貼近豪宅或政策門檻，銀行及央行也會勾稽，查核實際交易資料，確認是否有拆分車位價格或其他規避管制的情況。在利率補貼部分，青安3.0的前3年維持優惠利率，之後逐步調整回歸市場水準，公股行庫認為，目前政府補貼1.5碼、銀行補貼0.5碼，投入資源相當大，不可能永久補貼，讓借款人先享有3年優惠，再循序調高利率也是合理落地機制。至於寬限期維持5年不變，公股行庫表示，影響有限，根據財政部統計，實際「用好用滿」5年的申貸戶僅23%，甚至多數申貸戶無寬限期。對於青安3.0能否帶動房市買氣？公股行庫主管認為，激勵效果不大，不會有影響，畢竟在政府房市管制下，投資客幾乎消失，市場回歸剛性需求，一般在確定要買房後，才會比較哪一個貸款方案最優惠，不會單純為了利息補貼，就決定花數千萬元買房。不過，也有銀行發現，近2個月青安2.0申請案有增加，主要是有民眾擔心新制優惠縮減、條件變嚴格，趕搭末班車，但也有銀行指出，有子女家庭反而會先觀望，就是在等新政策的婚育優惠。至於近期建物移轉棟數增加，公股行庫表示，可能是過去預售屋陸續交屋，不代表買氣回升，其實，現在建商推案也轉趨保守，一般土建融案件減少，部分轉向都更及危老案，加上科技大廠擴廠吸走大量營建人力，缺工、缺料問題仍嚴重，不少建案延後交屋半年至1年以上。