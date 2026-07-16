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國民黨立委翁曉玲日前提案砍光多個部會媒宣費引發議論，當時她嗆政府機關可透過新聞稿、發臉書文等宣傳，不需要買廣告。北市議員林亮君今（16）日仿效翁的說法，質疑北市府宣傳成效不佳，揚言砍光媒宣費，蔣萬安則解釋，「很難用單一指標斷定宣傳成效好不好」、「媒體宣傳還是需要通過專業宣傳」，但也坦言會檢討。蔣萬安今日下午赴北市議會施政報告並備質詢，林亮君質詢時指出，北市府2023年迄今政宣費高達4.2億元，其中觀傳局9407萬元、體育局8415萬元、文化局6939萬元、勞動局4178萬、社會局2091萬元；她認為，花大錢沒問題，但是要有成效，觀傳局在2025年第四季宣傳花費近400萬，但IG貼文按讚數只有100左右。蔣萬安表示，觀傳局有多元管道，不同社群平台當然差距很多，確實不如預期，但會來檢討，看如何增加相關的瀏覽人數。林亮君詢問那要怎麼檢討？如果去年狀況這麼不好，今年議會沒理由要接受去年這麼多預算，蔣萬安則解釋「影片觀看有30多萬，按讚人數不能完全代表」。林亮君說，若以市長、局長或是局處粉專宣傳，可能比砸錢去請行銷公司，買電視、網路、網紅廣告來得好。蔣萬安則說，市政的宣傳還是應該由各局處主責，透過多元管道，包括燈箱、捷運車站廣告都會進行相關內容的宣傳。林亮君則說，花這麼多預算但成效就是不好，這些錢有沒有花在刀口上，議會對於城市行銷、文化補助行銷都會支持，可是問題是如果成效不佳，沒道理要繼續支持，用臉書發文就可以了，媒宣費就可以省下來。蔣萬安則解釋，媒體宣傳費各局處還是需要通過專業宣傳，而且每次活動，相關規劃、內容型態也不一樣，所以會看怎麼樣讓宣傳效益擴大，既然提出指教就會檢視。林亮君則說，該砍的錢一毛不會少，整個城市的行銷費用，接下來預算送進來錢好好盤點，否則所有媒宣費，成效不彰一毛錢都不給，是否能承諾？蔣萬安說會請各局處盤點成效，很難單用一個指標斷定宣傳成效是好還是不好，有很多參考指標，不能單看點讚數，還有整體瀏覽數、還有管道效益，會整體盤點後說明。