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7月18日

7月19日

▲愛買永和店限時優惠及活動，7月18日、19日驚喜推出「9元銅板價」限時搶購。（圖／愛買量販提供）

全聯蔬菜優惠

大全聯蔬菜優惠

▲全聯、大全聯響應北農第三波平穩蔬菜措施，即起至7月23日祭出蔬菜優惠。（圖／全聯提供）

周末賣場優惠來了！愛買永和店迎接30週年慶，將於7月18日、19日限定時間推出「9元銅板價」優惠，包括炸雞翅、泡麵都下殺9元，且APP會員消費滿1000元還可獲得9折電子現金抵用券。全聯則是即起至7月23日響應北農第三波平穩蔬菜措施，共有18款蔬菜下殺。愛買量販將於7月28日迎來30周年慶，即起至7月中下旬盛大展開「永和店30週年慶」活動，其中7月18日、19日驚喜推出「9元銅板價」限時搶購，每樣商品限100份、售完為止（每人每樣限購一份）。上午9點到10點：台灣馬鈴薯9元上午10點到11點：炸雞翅9元（每人限購10支）上午11點到12點：波蜜初茗 極品紅茶9元下午3點到4點：味王大食客 酒香燒雞泡麵9元下午4點到5點：南亞 PVC保鮮膜9元上午9點到10點：台灣紅蘿蔔9元上午10點到11點：韓國麵包9元（每人限購10支）上午11點到12點：紅標料理米酒9元下午3點到4點：可樂果9元下午4點到5點：水槽濾水網9元並且7月19日及7月26日當天，APP會員於永和店單筆消費滿1000元，即可獲贈9折電子現金抵用券，單筆最高回饋300元，每人每卡限兌換一次。因近日蔬菜價格波動較為明顯，為穩定民眾日常蔬菜採購需求，全聯、大全聯響應北農第三波平穩蔬菜措施，即起至7月23日祭出蔬菜優惠。把菜（原價48元、特價35元）國產馬鈴薯（原價45元、特價39元）進口洋蔥（原價45元、特價38元）玉米筍（非基因改造）（原價38元、特價35元）鮮香菇（原價69元、特價58元）日本山藥（白）（原價198元、特價179元）馬鈴薯（產銷履歷）（原價59元、特價48元）溫室小黃瓜（產銷履歷）（原價49元、特價45元）進口青花菜（原價53元、特價49元）早安地瓜（原價62元、特價49元）美國西洋芹菜（原價98元、特價85元）極嫩空心菜（原價53元、特價45元）台灣馬鈴薯（原價49元、特價39元）美國西洋芹菜（原價95元、特價85元）紐西蘭洋蔥（原價48元、特價39元）進口玉米筍（原價39元、特價35元）日本山藥（原價238元、特價199元）進口青花菜（原價49元、特價45元）