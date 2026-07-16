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去年1.7萬兒童因交通事故傷亡！靖娟「兒童視角轉換器」揭孩子眼中危機

▲孩子每天上學、外出與生活移動的過程中。但當事故發生時，成人常提醒孩子「要注意」、「要看車」，卻容易忽略身高、視野及發展能力等限制。（圖／靖娟基金會）

換個視角看世界 成人才懂孩子面對的危險

靖娟X全家兒童視角體驗登場 每日還有限量好禮

▲除了讓成人體驗兒童視角，現場也為孩子設計「便利商店採購任務」。兒童可以拿著採購清單與小小購物籃，在遊戲過程中練習觀察周遭環境與安全移動。（圖／靖娟基金會）

《永續好日子》展覽資訊

▲靖娟兒童安全文教基金會攜手全家便利商店，於7月18日至19日參與《永續好日子》展覽，在松山文創園區2號倉庫打造「靖娟×全家交通安全」親子互動展區。（圖／靖娟基金會）

你看得到的危險，孩子不一定看得到！根據警政署統計，114年全台約有1.7萬名14歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，成人常提醒孩子「要注意」、「要看車」，卻忽略身高、視野及發展能力等限制，有些危險孩子真的看不見。為了讓成人理解孩子所處的交通環境，靖娟兒童安全文教基金會攜手全家便利商店，將於7月18日至7月19日參與《永續好日子》展覽，並首度打造成人設計的「兒童視角轉換器」，邀請大人暫時放下成人視角，親身感受孩子眼中世界。根據警政署統計，114年全台約有1.7萬名14歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，顯示交通風險就存在於孩子每天上學、外出與生活移動的過程中。然而，當事故發生時，成人常提醒孩子「要注意」、「要看車」，卻容易忽略一件事：受到身高、視野及發展能力限制，有些危險不是孩子沒有注意，而是他們真的看不見。為了讓成人親身理解孩子所處的交通環境，靖娟兒童安全文教基金會攜手全家便利商店，於7月18日至19日參與《永續好日子》展覽，在松山文創園區2號倉庫打造「靖娟×全家交通安全」親子互動展區。現場首度推出專為成人設計的「兒童視角轉換器」，邀請大人暫時放下成人的視角，親身感受孩子眼中的世界。成人戴上「兒童視角轉換器」後，將以接近兒童的視線高度與視野範圍，在模擬便利商店貨架前完成採購任務。當視線高度降低，原本成人習以為常、可以輕易掌握的環境，可能完全變了樣：貨架變高了、視線被遮住了，周遭的人群與物品也可能形成一道道「看不見的牆」。這樣的視野差異，同樣存在於真實的道路環境。停放的車輛、路旁設施、植栽，甚至成人眼中不高的障礙物，都可能遮住孩子的視線；同時，孩子也可能因身形較小，落入駕駛不易察覺的視野死角。對成人來說「明明看得到」的危險，對孩子而言，可能直到危險靠近才被發現。靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示：「兒童並不是縮小版的大人。受到身高、視野及發展能力限制，孩子看見的道路環境和成人不同。當我們一直提醒孩子『過馬路要注意看』時，也必須先問問自己：他站的位置，真的看得到嗎？駕駛也真的看得到他嗎？」許雅荏指出，交通安全不能只要求孩子自己小心，更需要成人理解兒童的發展特性與視野限制，從環境設計、駕駛行為及成人陪伴等面向主動預判風險。「有些危險，不是孩子沒有注意，而是他真的看不見。我們希望透過這次體驗，讓家長、照顧者及駕駛有機會真正站到孩子的位置，重新看一次我們習以為常的生活環境。」除了讓成人體驗兒童視角，現場也為孩子設計「便利商店採購任務」。兒童可以拿著採購清單與小小購物籃，在遊戲過程中練習觀察周遭環境與安全移動，親子也能在完成任務後，一起討論「大人看見了什麼？孩子又看見了什麼？」現場另設有「全家交安小店長」制服拍照體驗，讓交通安全教育成為親子共同參與的生活體驗。本次展區也將呈現靖娟基金會與全家便利商店自2020年起共同推動的「小黃帽交通安全公益計畫」成果，至今已累積觸及超過10萬名兒童。計畫從孩子熟悉的生活情境出發，結合交通安全教材、繪本、遊戲書、校園宣導及親子活動等多元方式，將交通安全知識轉化為孩子聽得懂、玩得到，也能在生活中實際運用的教育內容，陪伴孩子建立正確的交通安全觀念。靖娟基金會也呼籲，兒童交通安全不應只是教孩子「小心一點」，而是需要所有成人共同創造一個讓孩子看得見，也讓駕駛看得見孩子的安全環境。這個暑假，不妨和孩子一起換個高度看世界，也許會發現，孩子每天面對的環境，和大人想像的真的不一樣。活動期間，完成兒童視野死角體驗即可獲得限量道路安全折疊扇一份；每日前100名完成體驗的成人，還可獲得50元全家禮物卡一張，數量有限，送完為止。