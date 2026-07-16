午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今（16）日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡115/07/16 發布豪雨特報 ◾影響時間：16日下午至16日晚上 ◾豪雨：南投縣山區 ◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區 相關新聞 氣象署大雷雨警戒／國家警報響！苗栗、高屏猛下1小時 小心淹水快訊／14縣市發大雨特報！新北、桃園下到晚上 氣象署：注意雷擊快訊／氣象署14縣市「高溫警戒」！雙北、台南入列 花蓮飆37.1度各地高溫飆36度！午後防雷陣雨猛炸突襲 新颱風最快這時間又生成 張家瑋編輯記者現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...作品集 中央氣象署豪雨特報午後對流雲系南投縣山區大雨