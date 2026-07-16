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午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今（16）日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：16日下午至16日晚上◾豪雨：南投縣山區◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區