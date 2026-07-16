初音未來的粉絲有新景點可以朝聖了！以賽車女郎造型亮相的「RACING MIKU 2026 Ver.」將於台北舉辦聯名咖啡廳，自7月17日至8月16日在西門町A-BASE登場，現場設置角色立板與主視覺裝飾，並推出兩款主題咖哩、5款角色飲品，以及壓克力立牌、服飾與餐具等限定周邊。
初音未來化身賽車女郎 年度造型搬進咖啡廳
「RACING MIKU」是初音未來結合賽車文化所誕生的形象，每年度都會依照GOODSMILE RACING車隊主題推出全新角色造型，服裝、髮型與視覺風格也會跟著更新，成為初音未來眾多衍生造型中相當具代表性的系列。
這次「RACING MIKU 2026 Ver. 聯名咖啡廳 in A-BASE」將2026年度主視覺搬進店內，規劃角色立板、主題展示與拍照空間，讓粉絲近距離欣賞RACING MIKU的年度造型。
兩款咖哩、5款飲品登場 來店還有期間特典
聯名餐點包含「Racing Miku一起補充能量！滿滿大塊蔬菜咖哩」，以中辣咖哩搭配大塊蔬菜；另一款「Racing Miku GSR應援！熱血番茄咖哩」則採用偏甜口味的番茄咖哩，呼應賽車場上的熱血應援氛圍。
飲品共有清爽藍色蘇打、夏日熱帶芒果蘇打、經典冰紅茶、甜莓巧克力拿鐵及沁涼檸檬蘇打等5款。活動也將依不同日期發放指定來店特典，餐墊款式可能隨活動期間更換，實際內容以現場公告為準。
徽章、壓克力立牌與連帽衣一次收
現場同步販售多款「RACING MIKU 2026 Ver.」周邊，包括隨機糖霜餅乾造型徽章、玻璃杯造型鑰匙圈、貓咪造型雷射徽章、雙壓克力鑰匙圈及壓克力場景立牌。
服飾及生活用品則有拉鍊連帽衣、T恤、杯緣吊飾、咖哩盤與咖哩湯匙，另有可直接帶回家的即食咖哩。商品及餐飲數量有限，皆售完為止。
🟡「RACING MIKU 2026 Ver. 聯名咖啡廳」活動資訊
📌日期：2026年7月17日至8月16日
📌地點：A-BASE 3樓咖啡空間
📌地址：台北市萬華區成都路29號3樓
📌預約方式：LINE預約
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「RACING MIKU」是初音未來結合賽車文化所誕生的形象，每年度都會依照GOODSMILE RACING車隊主題推出全新角色造型，服裝、髮型與視覺風格也會跟著更新，成為初音未來眾多衍生造型中相當具代表性的系列。
這次「RACING MIKU 2026 Ver. 聯名咖啡廳 in A-BASE」將2026年度主視覺搬進店內，規劃角色立板、主題展示與拍照空間，讓粉絲近距離欣賞RACING MIKU的年度造型。
聯名餐點包含「Racing Miku一起補充能量！滿滿大塊蔬菜咖哩」，以中辣咖哩搭配大塊蔬菜；另一款「Racing Miku GSR應援！熱血番茄咖哩」則採用偏甜口味的番茄咖哩，呼應賽車場上的熱血應援氛圍。
飲品共有清爽藍色蘇打、夏日熱帶芒果蘇打、經典冰紅茶、甜莓巧克力拿鐵及沁涼檸檬蘇打等5款。活動也將依不同日期發放指定來店特典，餐墊款式可能隨活動期間更換，實際內容以現場公告為準。
現場同步販售多款「RACING MIKU 2026 Ver.」周邊，包括隨機糖霜餅乾造型徽章、玻璃杯造型鑰匙圈、貓咪造型雷射徽章、雙壓克力鑰匙圈及壓克力場景立牌。
服飾及生活用品則有拉鍊連帽衣、T恤、杯緣吊飾、咖哩盤與咖哩湯匙，另有可直接帶回家的即食咖哩。商品及餐飲數量有限，皆售完為止。
📌日期：2026年7月17日至8月16日
📌地點：A-BASE 3樓咖啡空間
📌地址：台北市萬華區成都路29號3樓
📌預約方式：LINE預約