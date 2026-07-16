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台積電（2330）今（16）日下午舉行第2季財報法說會，在台股盤後也公佈第二季財報數字，營收與每股盈餘（EPS）都創下單季歷史新高。不過，美股盤前台積電ADR卻不領情下跌，連帶使得台指期夜盤一度帶崩900點。台積電盤後先公布第二季財報數字，第二季營收來到1兆2703.8億元，季增12.0%、年增36.0%；稅後純益7,065.6億元，季增23.4%、年增77.4%；毛利率為67.7％，營業利益率為60.3％，每股盈餘（EPS）為27.25元，較去年同期大增77.4%。同時，台積電法說會同時也大幅上修今年資本支出，原先預估今年資本支出介於520至560億美元，在法說會前各家外資皆評估這一數字將會調升，最終則是大幅上調至600至640億美元，再創歷史新高。台積電法說會上宣布對美國再增加千億美元投資，魏哲家表示，可以蓋數個廠，可能會再建四個或更多晶圓廠。財務長黃仁昭指出，對台積電來說，較高的資本支出意味著未來幾年會有更高的成長機會。不過，儘管在法說會上對於前景仍非常樂觀，美股台積電ADR盤前表現不領情，下挫超過4%，也使得台指期夜盤一度下跌約900點。